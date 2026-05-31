“Pérdidas tontas”: La autocrítica de Edgar Yoel Bárcenas después de la derrota de Panamá contra Brasil

La Selección de Panamá sufrió una dura derrota por 6-2 ante Brasil en su último ensayo de preparación rumbo al Mundial 2026, pero dentro del camerino canalero el mensaje fue de aprendizaje y autocrítica. Uno de los que dio la cara tras el encuentro fue el capitán Édgar Yoel Bárcenas, quien analizó lo sucedido y destacó que este tipo de partidos permiten medir el verdadero nivel que encontrarán en la máxima cita del fútbol.

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El experimentado futbolista reconoció que el equipo compitió de buena manera durante varios tramos del compromiso, aunque también admitió que los errores cometidos en la segunda mitad terminaron siendo determinantes para que la balanza se inclinara a favor de la poderosa selección sudamericana. Panamá logró ilusionar a sus aficionados por momentos, pero terminó pagando caro cada desatención ante un rival de jerarquía mundial.

Bárcenas apuesta por aprender de la goleada

Tras el pitazo final, el capitán canalero fue sincero al momento de evaluar el rendimiento del equipo. “Sabemos que vamos a competir en un muy alto nivel, por allí en el segundo tiempo se nos fue de las manos, muchas pérdidas tontas, sabíamos lo que es Brasil, al final estos partidos son los que nos dan el rumbo”, expresó Bárcenas, dejando claro que el resultado también servirá como una valiosa lección de cara a los próximos desafíos.

El mediocampista destacó que, pese al golpe recibido, el grupo mantiene la confianza en el proceso que encabeza Thomas Christiansen. Además, aseguró que el cuerpo técnico y los jugadores realizarán un análisis profundo para identificar tanto los aciertos como los errores que quedaron expuestos frente a uno de los favoritos para conquistar la próxima Copa del Mundo.

“Que pasara ahora es aprendizaje para nosotros, yo sé que la gente se cansa de esto pero así es, nosotros vemos videos, vamos a ver lo que hicimos bien. El primer tiempo nos ilusionó a todos y el segundo tiempo corregiremos lo que tenemos que hacer”, añadió el futbolista, convencido de que la experiencia adquirida será fundamental para el crecimiento colectivo del equipo.

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Panamá ahora continuará afinando detalles con la mirada puesta en el Mundial 2026, donde enfrentará un exigente grupo integrado por Ghana, Croacia e Inglaterra. La goleada sufrida ante Brasil dejó aspectos preocupantes, pero también confirmó que la selección canalera tiene margen para corregir y fortalecer su propuesta antes de afrontar el reto más importante de su historia reciente.

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