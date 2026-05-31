“Hubo un desorden”: Thomas Christiansen señala los errores de Panamá en la goleada ante Brasil

Christiansen analizó lo hecho ante la canarinha y ahora se enfocará en mejorar para el Mundial.

La Selección de Panamá cerró su amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 con una derrota ante Brasil, pero el resultado no impidió que el técnico Thomas Christiansen encontrara aspectos positivos en el funcionamiento de su equipo. El estratega danés destacó especialmente el rendimiento mostrado durante la primera mitad, en la que la escuadra canalera logró competir de tú a tú frente a una de las potencias históricas del fútbol mundial.

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Durante la conferencia posterior al encuentro, Christiansen fue claro al señalar que el análisis del partido debe ir más allá del marcador. El entrenador consideró que los primeros 45 minutos dejaron señales alentadoras de cara a la cita mundialista. “Lo más importante es el primer tiempo que hicimos, fue muy bueno, metemos a Brasil en el partido por una pérdida propia”, expresó el seleccionador, resaltando la personalidad con la que Panamá encaró el compromiso.

Christiansen: “Me quedo con el primer tiempo”

El técnico profundizó en su valoración y aseguró que el equipo mostró orden, concentración y capacidad para manejar la pelota durante varios pasajes del encuentro. “El equipo estaba muy bien, concentrado, tuvimos el balón en muchas ocasiones. Me quedo con el primer tiempo”, afirmó Thomas Christiansen, quien considera que esa versión de Panamá es la que debe prevalecer cuando llegue el momento de competir en la máxima cita del fútbol.

Sin embargo, el entrenador también reconoció que el panorama cambió considerablemente tras el descanso. Según explicó, la selección perdió solidez colectiva y comenzó a sufrir en el aspecto físico, algo que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto sudamericano. “Hubo un desorden táctico y se notó el aspecto físico. Si hablamos de una de las fortalezas de Panamá era el físico, hoy se cayó, lo hemos sufrido, principalmente en el segundo tiempo”, analizó.

Más allá del resultado adverso, Christiansen considera que este tipo de partidos representan una oportunidad invaluable de aprendizaje antes del Mundial. “Es un aprendizaje para lo que viene el Mundial. Tenemos 18 días para arreglar aspectos. Nos hemos repuesto, hemos hecho un buen primer tiempo”, comentó el estratega, convencido de que todavía hay margen para corregir detalles importantes antes del debut mundialista.

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Panamá enfrentó a una selección de primer nivel, identificó aspectos a corregir y sumó una experiencia de enorme exigencia de cara a su participación en el Mundial 2026, donde compartirá grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra. El desafío fue complejo, pero también una prueba que permitirá llegar con mayores herramientas al gran objetivo del año.

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