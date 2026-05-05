Mientras el Club Sport Herediano de José Giacone se concentra en las semifinales del Clausura 2026, donde parte como el gran candidato al título, la directiva encabezada por Jafet Soto sigue moviéndose en el mercado de fichajes.

Este martes, se concretó un movimiento que se venía cocinando desde hace semanas: la salida de una de las figuras de AD San Carlos para vestirse de rojiamarillo.

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De Ciudad Quesada a la de las Flores

Los Toros del Norte emitieron un comunicado oficial confirmando la salida de dos de sus futbolistas. “La Asociación Deportiva San Carlos informa que los jugadores Reggy Rivera y Cristopher Solano han finalizado su vínculo contractual con la institución”.

Inmediatamente después del anuncio, el periodista especializado en fichajes, Kevin Jiménez, ratificó lo que era un secreto a voces: el futuro de Rivera está en la Ciudad de las Flores.

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“CONFIRMADO: San Carlos anuncia la salida de Reggy Rivera, el lateral se unirá a Herediano por 2 años tal lo adelantado”, aseguró el comunicador, comprobando que Jafet Soto logró cerrar el acuerdo por una de las figuras más regulares del certamen.

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El lateral derecho se despidió del Carlos Ugalde con un registro de 135 partidos disputados en todas las competencias, en los que consiguió anotar 9 goles y repartir 10 asistencias.

Cuatro refuerzos para el Team

Rivera, de 27 años, decidió no aceptar las ofertas de renovación de la escuadra sancarleña para regresar al club que lo formó en ligas menores. Con su incorporación, Herediano refuerza una plantilla que ya de por sí luce temible para la segunda mitad del 2026.

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Además del ex San Carlos, el arsenal de refuerzos para José Giacone incluye al delantero paraguayo Fernando Lesme, el mediocampista ex manudo Aarón Suárez y el regreso del experimentado lateral Waylon Francis.

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En síntesis

Reggy Rivera, formado en la cantera herediana, vuelve al club tras quedar libre en San Carlos; firmará un contrato por 4 torneos cortos (2 años).

San Carlos oficializó la salida de Rivera y de Cristopher Solano tras concluir sus vínculos contractuales este martes.

El equipo florense ya tiene amarrados a Aarón Suárez, Fernando Lesme, Waylon Francis y Reggy Rivera.