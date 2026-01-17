Es tendencia:
“Dependía del juego”: DT del Levante confirma lo que Honduras quería saber sobre Kervin Arriaga y el Real Madrid

Kervin Arriaga no jugó ante el Real Madrid y su técnico salió a explicar los motivos ¿Se va del Levante en este mercado?

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga no jugó ante Real Madrid.
Kervin Arriaga fue marginado por su entrenador Luis Castro en el último partido que pudo haber disputado con el Levante de la Liga Española.

El Real Madrid venció 2-0 al Levante del hondureño quien no tuvo minutos de juego en el partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Con anotaciones de Kylian Mbappé y Raúl Asencio, el conjunto merengue recortó distancias con el Barcelona y, además, consiguió la primera victoria bajo la dirección de Álvaro Arbeloa.

La salida por molestias físicas en el partido pasado y en medio de rumores por su posible salida del club, hacen que el catracho se haya quedado en el banco de suplentes.

¿Kervin Arriaga se va del Levante?

Luis Castro, técnico del Levante habló en conferencia de prensa y confirmó el motivo por el que Kervin Arriaga no jugó ante Real Madrid. No habló de una salida, pero tras la decisión la cosa puede ir por ahí.

“Hablé en la previa que Kervin y Matías estaban fatigados. Mati no ha venido porque tenía malas sensaciones. Kervin dependía del juego. Si fuéramos ganando, lo normal es que Kervin hubiera entrado. Perdiendo es otra cosa. Hemos metido jugadores más ofensivos. No queríamos perder”.

Genoa está atento a la situación de Kervin Arriaga, por el que han puesto 5 millones de euros sobre la mesa, esto según medios como El Chiringuito. Veremos lo que pasa, pero todo indica que puede salir del conjunto “Granota”.

