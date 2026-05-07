Comunicaciones vs. Xelajú MC EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de ida del Clausura 2026 de Guatemala

Siga el minuto a minuto del partido de Comunicaciones ante Xelajú por la ida de las semifinales.

Xelajú llega al estadio para el partido ante Comunicaciones de las 20 horas.

Siga el minuto a minuto del juego de los cremas contra los chivos por la ida de las semifinales.

Los juegos de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuarán este jueves, cuando Comunicaciones reciba la visita de Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso, en un encuentro que ha generado una gran rivalidad en los últimos años.

Los cremas y los súper chivos se enfrentarán este jueves 7 de mayo, a las 8:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Cementos Progreso, en busca de tomar ventaja en la serie.

El partido de vuelta será el domingo 10 de mayo a las 8 pm en el estadio Mario Camposeco, para definir a los finalistas.