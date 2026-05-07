Comunicaciones vs. Xelajú MC EN VIVO: minuto a minuto de la semifinal de ida del Clausura 2026 de Guatemala

Los juegos de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuarán este jueves, cuando Comunicaciones reciba la visita de Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso, en un encuentro que ha generado una gran rivalidad en los últimos años.
Los cremas y los súper chivos se enfrentarán este jueves 7 de mayo, a las 8:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Cementos Progreso, en busca de tomar ventaja en la serie.
El partido de vuelta será el domingo 10 de mayo a las 8 pm en el estadio Mario Camposeco, para definir a los finalistas.