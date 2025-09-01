Es tendencia:
David Patiño pasó de ser la sensación a ser despedido; el mexicano no sigue en Victoria y este es su sustituto

La ´Jaiba Brava´ tomó la decisión de cambiar de técnico tras uno de los peores inicios en la historia de la Liga de Honduras.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

David Patiño fue destituido como técnico de Victoria.
David Patiño fue destituido como técnico de Victoria.

David Patiño llegó a Honduras con gran pergaminos como director técnico; desde dirigir en la Liga Mx, hasta ser parte de la Selección de México.

Su primer torneo fue sensacional llevando a Victoria hasta las semifinales del Clausura 2025, pero el proyecto no pudo mantenerse de la misma manera.

“Un último baile”: figura de Honduras anuncia su retiro de la Selección antes de la Eliminatoria

“Un último baile”: figura de Honduras anuncia su retiro de la Selección antes de la Eliminatoria

Luego de salidas de jugadores importantes y graves problemas económicos, Victoria se cayó por completo en el Torneo Apertura.

6 derrotas en 6 partidos para firmar uno de los peores inicios de la historia y Patiño fue sentenciado: Victoria anunció su separación y ya tiene encaminado a su sustituto.

¿Quién asumirá como director técnico de Victoria?

La información que maneja Fútbol Centroamérica es que la junta directiva de la ´Jaiba´ ya tiene al elegido para sustituir a Patiño.

En Victoria parece que todos los cañones apuntan a John Jairo López para que asuma como nuevo mandamás blanquiazul.

El colombiano tiene una basta experiencia en Honduras tras dirigir a Real Sociedad, Platense y a Génesis.

López cuenta con licencia UEFA Pro como entrenador y, de llegar a buen puerto en las negociaciones, llegaría a su cuarto equipo de la Liga Nacional.

¿Se arrepiente de su decisión? Carlos Pineda sorprende a Olimpia con el mensaje que jamás esperaban

¿Se arrepiente de su decisión? Carlos Pineda sorprende a Olimpia con el mensaje que jamás esperaban

Tweet placeholder
Victoria vuelve al ruedo el próximo miércoles 10 de septiembre, posterior a la Fecha FIFA por Eliminatorias cuando visite a Real España.

La ´Jaiba´ es último lugar y se coloca en el puesto 11 del Torneo Apertura por lo que la necesidad es máxima.

