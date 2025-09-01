David Patiño pasó de ser la sensación a ser despedido; el mexicano no sigue en Victoria y este es su sustituto

David Patiño llegó a Honduras con gran pergaminos como director técnico; desde dirigir en la Liga Mx, hasta ser parte de la Selección de México.

Su primer torneo fue sensacional llevando a Victoria hasta las semifinales del Clausura 2025, pero el proyecto no pudo mantenerse de la misma manera.

Luego de salidas de jugadores importantes y graves problemas económicos, Victoria se cayó por completo en el Torneo Apertura.

6 derrotas en 6 partidos para firmar uno de los peores inicios de la historia y Patiño fue sentenciado: Victoria anunció su separación y ya tiene encaminado a su sustituto.

¿Quién asumirá como director técnico de Victoria?

La información que maneja Fútbol Centroamérica es que la junta directiva de la ´Jaiba´ ya tiene al elegido para sustituir a Patiño.

En Victoria parece que todos los cañones apuntan a John Jairo López para que asuma como nuevo mandamás blanquiazul.

El colombiano tiene una basta experiencia en Honduras tras dirigir a Real Sociedad, Platense y a Génesis.

López cuenta con licencia UEFA Pro como entrenador y, de llegar a buen puerto en las negociaciones, llegaría a su cuarto equipo de la Liga Nacional.

Victoria vuelve al ruedo el próximo miércoles 10 de septiembre, posterior a la Fecha FIFA por Eliminatorias cuando visite a Real España.

La ´Jaiba´ es último lugar y se coloca en el puesto 11 del Torneo Apertura por lo que la necesidad es máxima.