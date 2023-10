David Ruiz fue titular en el empate de Inter Miami que aún no contó con Lionel Messi

Inter Miami empató la noche de hoy 1-1 contra su similar del New York City, en la actividad de la jornada 35 de la Major League Soccer y que se disputó en el DRV PNK Stadium, donde además de la ausencia de Lionel Messi, destacó la titularidad del hondureño David Ruiz.

Messi sigue sin jugar a consecuencia de una fatiga muscular en el isquiotibial derecho, es por eso que Gerardo Martino está recurriendo a otros hombres y uno de ellos es David Ruiz, quien poco a poco se está ganando la confianza del estratega y esta noche quedó confirmado.

Ruiz tuvo un gran desempeño y lo demostró en la banda por la derecha, siendo uno de los futbolistas que más peligro provocó con su dorsal 41. El centroamericano estuvo cerca de hacer una anotación, cuando sacó un tiro que se estrelló en el travesaño que hizo levantar a más de algún aficionado.

Las cosas no fueron lo mejor para las garzas, luego que comenzaran perdiendo el duelo al minuto 77 con un tanto de Santiago Rodríguez Molina, pero luego en la parte final del choque, Tomás Avilés apareció para rematar de cabeza y hacer el 1-1 para mantener vivas las esperanzas del equipo en clasificar.

David Ruiz experimentó esta noche una posición poco habitual, luego que fuera lateral derecho al inicio y luego poco a poco fue adelantando su posición para ser extremo derecho, en uno de los movimientos que hizo Martino en la noche.