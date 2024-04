Real España venció ayer 2-1 a Génesis, resultado con el que dio un paso importante en la tabla de posiciones, aunque el partido terminó bastante accidentado, luego que varios de los futbolistas se vieran involucrados en una bronca, siendo uno de ellos Darixon Vuelto, quien terminó expulsado.

Vuelto no se quiso quedar callado y en la zona mixta se mostró enojado por la situación, porque indicó que su reacción se dio porque un futbolista del contrincante le propinó insultos racistas y esto no fue atendido por el árbitro.

Los insultos racistas

“La verdad que el jugador de Génesis ya ratos me venía diciendo ‘mono, qué te pasa a vos mono”, comenzó diciendo el futbolista evidentemente molesto, pero sin dar mayores detalles de quién le había dicho así.

Cuando se le preguntó ¿Quién había sido? Aseguró:“El que estaba aquí en Real España...”, sin seguir dando el nombre, un periodista le consultó si había sido Daniel Meléndez, confirmando que así fue.

“Ese men. Me venía diciendo ‘mono, mono, mono’ y eso fue lo que me sacó de mis casillas, pero tranquilo, al final no le hice nada, solo fue una discusión y me expulsaron por eso”, agregó.

“De la nada me venía diciendo así, desde hace minutos atrás, no sé por qué, yo creo que salió dolido de aquí de Real España por eso con varios jugadores tuvo ese encontronazo, incluso a Tatum le venía diciendo la misma palabra, solo él sabrá por qué lo dice”, finalizó.

El triunfo de Real España

“Agradecido con Dios porque pudimos conseguir lo que queríamos, que eran los tres puntos. Lastimosamente un poquito preocupado por lo ocurrido al final del partido, salimos expulsados como dos jugadores en el equipo, al final no sé por qué me expulsaron porque no hice nada, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ahora a seguir trabajando”, dijo sobre la victoria.

