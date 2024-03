Liga Nacional de Honduras: ¿Por qué Olimpia, Motagua, Real España y Marathón no juegan hoy?

Esta noche, el Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras bajará momentáneamente el telón de la fecha 11 con un partido infartante entre Vida y Lobos UPNFM (7:00 p.m.), dos equipos implicados en la lucha por el no descenso.

Sin embargo, pese a que el calendario de la segunda vuelta así lo preveía, finalmente no se jugará ninguno de los dos clásicos programados para hoy, jueves 14 de marzo: Olimpia vs. Marathón y Motagua vs. Real España.

¿Por qué se pospusieron los clásicos en la Liga Nacional?

La Liga Nacional accedió a mover ambos partidos por petición de Reinaldo Rueda. El técnico de la Selección de Honduras está concentrado desde el miércoles con los convocados del fútbol local preparando el repechaje ante Costa Rica, por el boleto a la Copa América 2024.

Teniendo en cuenta que la mayoría de ellos militan en Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, equipos que están peleando por los primeros lugares del Clausura 2024, los clásicos fueron reprogramados de forma preventiva para no perjudicarlos y tampoco perjudicar a la “H”, pues si se daba alguna lesión, engrosaría la ya nutrida lista de doce bajas.

El cuanto a la logística, la delegación volará el sábado desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola con destino a Dallas, en el estado de Texas —allí, en Frisco, será el duelo con los ticos el próximo sábado 23 de marzo—. Y posteriormente irán llegando los legionarios.

¿Cuándo juegan Olimpia vs. Marathón y Motagua vs. Real España?

El clásico Motagua-Real España tendrá lugar el miércoles 10 de abril, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Mientras que el partido entre Marathón y Olimpia se jugará el día 17, en el Yankel Rosenthal.

