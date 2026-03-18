Confirman lo que pasó con Rolando Blackburn en Honduras y toda Panamá está atenta a las pistas de su futuro

El panameño Rolando Blackburn ha dado de qué hablar durante la última semana en la Liga Nacional de Honduras y este día se confirmó la noticia más inesperada en el Victoria que sigue sufriendo problemas económicos.

Este día se confirmó que el delantero de 36 años ya no forma parte del club ceibeño en Honduras y ya se encuentra en Panamá tras solicitar el finiquito de su contrato a la directiva.

Blackburn ahora es agente libre, por lo que tendría que buscar un nuevo club que no se descarta sea en su país.

ver también “Principio de acuerdo”: Keyrol Figueroa recibe la noticia de este club que da un giro inesperado en Concacaf

Así lo informó el periodista Carlos Ordoñez a través de su cuenta de X: “‘El Toro'” Blackburn ya no es jugador del Victoria. El delantero panameño confirmó su salida y ya se encuentra en Panamá, poniendo fin a su segunda etapa con La Jaiba”.

De esta forma, Rolando Blackburn se convierte en la segunda baja sensible del Victoria que también sufrió la salida de su preparador físico Juan Bertani el pasado 9 de marzo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Dereck Moncada disparó su valor en el Inter de Bogotá y se metió en el Top 7: estos son los hondureños más caros del mundo

Auditoría al equipo

Entre tanto, tres representantes de la Liga Nacional de Honduras viajaron a La Ceiba para relizar una auditoria al club con el objetivo de verificar la falta de pago a cada jugador en lo que va del Clausura 2026.

Los jugadores han denunciado que desde que inició el torneo no han recibido un tan solo pago, situación que también ha afectado su rendimiento dentro del terreno de juego.

Publicidad

Victoria marcha es penúltimo en la tabla acumulada de la liga y está apenas cinco puntos encima del Choloma; por lo que el descenso a segunda división es un riesgo.