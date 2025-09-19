Es oficial: Bolillo Gómez recibe la confirmación de Fesfut que pone en ventaja a El Salvador antes de jugar con Panamá y Guatemala

El Salvador ultima detalles para afrontar la segunda ventana de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Con ánimos de reforzar lo bueno y mejorar lo malo, la plantilla tiene bien definido su plan de trabajo. Empezarán cuanto antes.

Hernán Darío Gómez quiere cumplir el gran sueño salvadoreño de clasificar a la máxima cita tras más de 40 años de ausencia. Detrás del líder Surinam, La Selecta oficia de escolta. Acumula una victoria y una derrota. Tiene cosas para trabajar.

Con lo cosechado hasta el momento, este equipo se encuentra por encima de sus pares de Panamá y Guatemala en el Grupo A. Casualmente, ellos serán sus rivales venideros en la doble fecha que se disputará durante el siguiente mes de octubre.

Para ajustar aquellos detalles que no convencieron en la ventana inicial, Bolillo no dudó y tomó una determinación que podría cambiarlo todo. El pedido del técnico fue elevado y aprobado por las autoridades de la FESFUT. Todo está encaminado.

El Salvador en ventaja para jugarle a Panamá y Guatemala por movimiento de FESFUT

Hernán Darío Gómez le había comunicado a la FESFUT que necesitaba tener más tiempo de trabajo con la plantilla para cada compromiso. Extender los microciclos no es un capricho, sino que significaría una facilidad para todos los participantes.

Según informó el sitio SLV503com, los deseos del entrenador se convirtieron en órdenes. La Selecta comenzará su concentración para la próxima ventana desde el 28 de septiembre, con diez días de anticipación para con el primero de ellos.

Rolando González, presidente de la Comisión Normalizadora, confirmó que ese será el día en el que los futbolistas locales se presentarán frente a Bolillo. Cada movimiento de preparación será fundamental en medio del sueño clasificatorio.

El Salvador afrontará sus próximos dos partidos en condición de local. Ambos serán en el Estadio Cuscatlán. El primero será ante Panamá el 10 de octubre, mientras que el segundo se jugará el día 14 del mismo mes contra Guatemala.

