“Sin trabajo”: Piojo Herrera recibe la peor sentencia en Honduras y esta fue su respuesta que sorprende a Costa Rica

Piojo Herrera en su llegada a Honduras aseguró que conoce el tipo de ambiente que espera para el partido de Eliminatoria que enfrenta Costa Rica camino al Mundial 2026.

Desde su arribo el técnico mexicano comenzó a recibir toda clase de comentarios, en gran parte porque él mismo se ha dedicado a calentar la previa del cotejo que enfrenta Costa Ricaante la Bicolor.

ver también Desde Honduras solo ocuparon cinco palabras para impactar a Costa Rica con el regreso de Kendall Waston y Celso Borges

¿Qué sentencia hicieron a Miguel Herrera en Honduras?

En el país catracho se siente el triunfalismo antes de jugarse el partido, algo que les puede jugar en contra, más cuando quedó documentado un video donde un aficionado sentencia al Piojo.

En la salida de Herrera del estadio Morazán rumbo al hotel de concentración, un hincha le gritó de todo y aseguró que después del cotejo con Honduras se iba a quedar sin trabajo.

“Ahí viene el hombre que mañana se queda sin trabajo, adiós Piojo, Honduras, Honduras, ahí está el hombre que mañana se queda sin trabajo, conózcanlo. Honduras gana 2-1”, era lo que le gritaba.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Lo que sorprende a Costa Rica es la reacción de Miguel, que se comportó a la altura de las circustanncias y que todo se va a definir en el campo.

Herrera no no entró en dimes y diretes, únicamente levantó el pulgar como diciendo: “Mañana veremos”. El DT siguió su camino al auto y ahí acabó todo.

Publicidad

Seguramente y por su temperamento, Miguel se fue con sangre en el ojo y esa clase de comentarios, sumado a todos los que va a recibir quieren hacerlo tomar revancha contra la selección de Honduras.

Publicidad

ver también Mientras Keylor Navas cobra 2 millones de dólares como figura de Costa Rica, esto gana Kervin Arriaga para dar el golpe con Honduras en Eliminatorias

Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula hoy jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).