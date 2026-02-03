Es tendencia:
Mientras entre Erick Sánchez y Raphael Veiga cobran casi $6 millones en América, esto vale toda la plantilla de Olimpia

Existen amplias diferencias económicas entre América y Olimpia, pero todo se definirá en el terreno de juego por la Concachampions.

José Rodas

José Rodas

Las diferencias entre América y Olimpia traspasan la cancha y se van a lo económico.
“En otros deportes contra lo económico no se puede competir, pero es lo lindo del fútbol que sí se pueden lograr hazañas”, fueron las palabras del entrenador de Olimpia Eduardo Espinel al referirse a las diferencias económicas que hay entre su equipo y el América de México.

Pero los salarios de los futbolistas y las diferencias de presupuestos entre ambos clubes, es un detalle no menor en esta llave que enfrenta a Olimpia y América en la eliminatoria de la Concachampions.

Según los datos del portal Transfermarkt, especializado en los costos de los futbolistas y sus salarios, apenas dos futbolistas del América cobran anualmente lo que vale el plantel del club más ganador de Honduras.

Se trata del brasileño recién fichado Raphael Veiga, cuyo salario ronda los 2.7 millones de dólares al año y del mexicano Erick Sánchez, de quien el sueldo es de 3 millones de dólares anuales.

Raphael Veiga es uno de los mejores pagados del América. Foto: X América.

De esta forma, ambos suman 5.7 millones de dólares en salarios anuales, al menos medio millón más que el costo total de la plantilla de Olimpia que ronda los 5.2 millones, según Transfermark.

El portal refleja que entre los futbolistas más caros de la plantilla de Club Olimpia está Edrick Menjívar y Enmanuel Hernández, precio que en el mercado de fichajes es de 450 mil dólares.

En el tercer lugar está Jorge Álvarez con 400 mil y en el cuarto José Mario Pinto con 350 mil dólares. Ambos futbolistas involucrados en rumores de salida con destino a Alajuelense y Banfield respectivamente.

