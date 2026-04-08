Respira Herediano: Giacone revela que ya encontró la solución al problema que tenía en vilo a todos los florenses

Herediano lidera el Clausura 2026, tiene al goleador del torneo, al máximo asistidor y al portero menos batido. Todo parece perfecto en el Team, pero hay un detalle que tenía en alerta a todo el entorno florense y que amenazaba con arruinar una campaña casi impecable.

La gran preocupación en Herediano

El problema no estaba en la cancha, sino en el reglamento. La famosa regla Sub-21 se convirtió en un dolor de cabeza para el equipo de José Giacone, que hasta la jornada 14 acumulaba apenas 830 minutos, siendo último en ese apartado. Una cifra que obligaba a reaccionar rápido, porque de no cumplir con los 1.200 minutos exigidos, el castigo es claro: pérdida de puntos.

En medio de ese escenario, la situación parecía contradictoria. Un equipo líder, dominante en números ofensivos y defensivos, pero al mismo tiempo en riesgo por un detalle administrativo-deportivo que no admite errores. En tono paródico, Herediano estaba ganando el torneo, pero perdiendo en la calculadora.

Con solo cuatro partidos por delante, el margen era mínimo. Necesitaban sumar 370 minutos, lo que se traduce en un promedio cercano a los 92 por encuentro. Un cálculo fino que obligó a Giacone a cambiar el enfoque y pensar cada partido no solo desde lo táctico, sino también desde lo reglamentario.

Herediano necesita darle más minutos a los juveniles.

El técnico argentino no esquivó el tema y dejó claro que lo tienen completamente identificado. “Estamos atentos a esa situación, no podemos dar ningún tipo de ventaja”, afirmó, reconociendo que el cumplimiento de la norma es tan importante como cualquier resultado en la tabla.

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La solución que encontró José Giacone

Ahí es donde aparece la solución. Giacone encontró en los jóvenes Gabriel Sibaja y Daniel González una clave estratégica. Ambos, por su edad, suman el 125% de los minutos que disputan, lo que permite optimizar el tiempo en cancha y acercarse más rápido al objetivo. Un movimiento que mezcla necesidad con inteligencia.

“Si uno de ellos juega 75 minutos, ya estamos sumando más de 100 por partido”, explicó el entrenador, que ahora no solo arma el once pensando en el rival, sino también en el cronómetro. En Herediano, el partido se juega en dos planos.

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Datos Claves

El Herediano de José Giacone lidera el Clausura 2026 pero adeuda minutos Sub-21 .

de lidera el Clausura 2026 pero adeuda minutos . El club suma 830 minutos y requiere alcanzar los 1.200 para evitar pérdida de puntos.

y requiere alcanzar los para evitar pérdida de puntos. Gabriel Sibaja y Daniel González aportan el 125% de minutos para cumplir la norma.