Olimpia superó 2-1 a Olancho en la actividad del Torneo Apertura 2024 de la Liga de Honduras, resultado que hace que el equipo comience a recuperar terreno en la tabla de posiciones y por ende la confianza crece, algo que confirmó Pedro Troglio quien dejó claro el reto que se tiene.

Troglio se mostró contento por la victoria, porque se logró remontar en una de las canchas más complicadas del país, por lo que aseguró que el equipo está retomando su moral y con esto mencionó que no hay que dar por muerto a los leones blancos, dejando claro que lucharán por un título más.

El análisis de Pedro Troglio

“Me daba lástima hacer cambios porque el equipo estaba jugando bien. Hicimos un gran segundo tiempo y me gustó el golpe de autoridad que dimos. En el primer tiempo nosotros fallamos un penal y luego ellos lo meten, aunque no fue penal, pero bueno estuvo cobrado y te vas perdiendo en el entretiempo”, dijo.

“Hablamos en el descanso y me pareció que dimos un golpe de autoridad en una cancha difícil y contra un rival complicado. Merecimos hacer un gol más y también considero que hicimos uno de los mejores partidos de los últimos tiempos y el resultado es espectacular”, agregó.

Pedro Troglio advierte a los clubes de Honduras

“El único partido que jugamos mal fue ante Victoria y contra Águila en El Salvador, esos fueron los dos partidos malísimos. Contra Real España no nos generaron ocasiones, el equipo nunca ha estado muerto, si ha recibido una bala, pero no ha estado muerto, no nos den por muertos”, aseguró.

“Contra Antigua quedamos eliminados, pero con muchas fallas de gol. Ahora nos vamos recuperando y claramente que no estamos felices de quedar fuera de la Copa Internacional y lamentablemente estamos fuera, pero eso ya es pasado y acá en el torneo local tenemos algo para hacer historia”, finalizó.