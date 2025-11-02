Grupos y calendario del Mundial Sub 17 2025: fechas, sedes y rivales de las selecciones de Centroamérica

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 marca una nueva era para el torneo juvenil, al disputarse por primera vez en Catar bajo un formato ambicioso que se extenderá anualmente hasta 2029.
La competición se ha ampliado a 48 selecciones, un aumento significativo que busca ofrecer una plataforma global más amplia para las futuras estrellas del fútbol.
Esta edición promete ser un escaparate de talento emergente, con equipos juveniles de todas las confederaciones listos para luchar por la gloria, en donde Centroamérica representada desde Concacaf por Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador, buscará también destacarse.
Todos los grupos del Mundial Sub 17 2025
Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.
Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.
Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.
Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi.
Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto.
Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.
Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador.
Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.
Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa.
Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda.
Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda.
Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.
Selección de Costa Rica: rivales en el Mundial Sub 17 2025
Costa Rica comparte el Grupo C con Senegal, una potencia africana, Croacia, un rival europeo con solidez formativa, y Emiratos Árabes Unidos.
Lunes 3 de noviembre: Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos
Jueves 6 de noviembre: Senegal vs. Costa Rica
Domingo 9 de noviembre: Croacia vs. Costa Rica
Selección de El Salvador: rivales en el Mundial Sub 17 2025
El Salvador, que debuta en la competición, fue ubicado en el complicado Grupo G junto a la vigente campeona Alemania, Colombia y Corea del Norte.
Martes 4 de noviembre: Corea del Norte vs. El Salvador
Viernes 7 de noviembre: El Salvador vs. Colombia
Lunes 10 de noviembre: El Salvador vs. Alemania
Selección de Honduras: rivales en el Mundial Sub 17 2025
La selección de Honduras fue ubicada en el Grupo H del Mundial Sub-17. Tendrá que enfrentarse a la potencia sudamericana Brasil, la selección de Indonesia y el equipo africano de Zambia.
Martes 4 de noviembre: Brasil vs. Honduras
Viernes 7 de noviembre: Zambia vs. Honduras
Lunes 10 de noviembre: Honduras vs. Indonesia
Selección de Panamá: rivales en el Mundial Sub 17 2025
La selección de Panamá fue ubicada en el Grupo J del Mundial Sub-17. Tendrá que enfrentarse a Paraguay, la selección de Uzbekistán y el equipo europeo de Irlanda.
Miércoles 5 de noviembre: Panamá vs. Irlanda
Sábado 8 de noviembre: Paraguay vs. Panamá
Martes 11 de noviembre: Uzbekistán vs. Panamá
Todo el calendario del Mundial Sub-17
Lunes 3 de noviembre
Sudáfrica vs. Bolivia
Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos
Senegal vs. Croacia
Japón vs. Marruecos
Argentina vs. Bélgica
Nueva Caledonia vs. Portugal
Catar vs. Italia
Túnez vs. Fiyi
Martes 4 de noviembre
Costa de Marfil vs. Suiza
Brasil vs. Honduras
México vs. República de Corea
Haití vs. Egipto
Alemania vs. Colombia
Inglaterra vs. Venezuela
RPD de Corea vs. El Salvador
Indonesia vs. Zambia
Miércoles 5 de noviembre
Tayikistán vs. Chequia
Panamá vs. República de Irlanda
Paraguay vs. Uzbekistán
Austria vs. Arabia Saudita
Malí vs. Nueva Zelanda
EE. UU. vs. Burkina Faso
Francia vs. Chile
Canadá vs. Uganda
Jueves 6 de noviembre
Bolivia vs. Italia
Portugal vs. Marruecos
Japón vs. Nueva Caledonia
Argentina vs. Túnez
Fiyi vs. Bélgica
Emiratos Árabes Unidos vs. Croacia
Catar vs. Sudáfrica
Senegal vs. Costa Rica
Viernes 7 de noviembre
Inglaterra vs. Haití
El Salvador vs. Colombia
Alemania vs. RPD de Corea
Egipto vs. Venezuela
México vs. Costa de Marfil
Suiza vs. República de Corea
Brasil vs. Indonesia
Zambia vs. Honduras
Sábado 8 de noviembre
Chequia vs. Burkina Faso
Uganda vs. Chile
Malí vs. Austria
Francia vs. Canadá
EE. UU. vs. Tayikistán
Paraguay vs. Panamá
República de Irlanda vs. Uzbekistán
Arabia Saudita vs. Nueva Zelanda
Domingo 9 de noviembre
Fiyi vs. Argentina – 9:30 a. m.
Bélgica vs. Túnez
Portugal vs. Japón
Marruecos vs. Nueva Caledonia
Emiratos Árabes Unidos vs. Senegal
Croacia vs. Costa Rica
Bolivia vs. Catar
Italia vs. Sudáfrica
Lunes 10 de noviembre
Suiza vs. México
República de Corea vs. Costa de Marfil
El Salvador vs. Alemania
Colombia vs. RPD de Corea
Zambia vs. Brasil
Honduras vs. Indonesia
Egipto vs. Inglaterra
Venezuela vs. Haití
Martes 11 de noviembre
Uganda vs. Francia
Chile vs. Canadá
República de Irlanda vs. Paraguay
Uzbekistán vs. Panamá
Chequia vs. EE. UU.
Burkina Faso vs. Tayikistán
Arabia Saudita vs. Malí
Nueva Zelanda vs. Austria