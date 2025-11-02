Grupos y calendario del Mundial Sub 17 2025: fechas, sedes y rivales de las selecciones de Centroamérica

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 marca una nueva era para el torneo juvenil, al disputarse por primera vez en Catar bajo un formato ambicioso que se extenderá anualmente hasta 2029.

La competición se ha ampliado a 48 selecciones, un aumento significativo que busca ofrecer una plataforma global más amplia para las futuras estrellas del fútbol.

Esta edición promete ser un escaparate de talento emergente, con equipos juveniles de todas las confederaciones listos para luchar por la gloria, en donde Centroamérica representada desde Concacaf por Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador, buscará también destacarse.

Todos los grupos del Mundial Sub 17 2025

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi.

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto.

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador.

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa.

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda.

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda.

Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

Selección de Costa Rica: rivales en el Mundial Sub 17 2025

Costa Rica comparte el Grupo C con Senegal, una potencia africana, Croacia, un rival europeo con solidez formativa, y Emiratos Árabes Unidos.

Lunes 3 de noviembre: Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos

Jueves 6 de noviembre: Senegal vs. Costa Rica

Domingo 9 de noviembre: Croacia vs. Costa Rica

Selección de El Salvador: rivales en el Mundial Sub 17 2025

El Salvador, que debuta en la competición, fue ubicado en el complicado Grupo G junto a la vigente campeona Alemania, Colombia y Corea del Norte.

Martes 4 de noviembre: Corea del Norte vs. El Salvador

Viernes 7 de noviembre: El Salvador vs. Colombia

Lunes 10 de noviembre: El Salvador vs. Alemania

Selección de Honduras: rivales en el Mundial Sub 17 2025

La selección de Honduras fue ubicada en el Grupo H del Mundial Sub-17. Tendrá que enfrentarse a la potencia sudamericana Brasil, la selección de Indonesia y el equipo africano de Zambia.

Martes 4 de noviembre: Brasil vs. Honduras

Viernes 7 de noviembre: Zambia vs. Honduras

Lunes 10 de noviembre: Honduras vs. Indonesia

Selección de Panamá: rivales en el Mundial Sub 17 2025

La selección de Panamá fue ubicada en el Grupo J del Mundial Sub-17. Tendrá que enfrentarse a Paraguay, la selección de Uzbekistán y el equipo europeo de Irlanda.

Miércoles 5 de noviembre: Panamá vs. Irlanda

Sábado 8 de noviembre: Paraguay vs. Panamá

Martes 11 de noviembre: Uzbekistán vs. Panamá

Todo el calendario del Mundial Sub-17

Lunes 3 de noviembre

Sudáfrica vs. Bolivia

Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos

Senegal vs. Croacia

Japón vs. Marruecos

Argentina vs. Bélgica

Nueva Caledonia vs. Portugal

Catar vs. Italia

Túnez vs. Fiyi

Martes 4 de noviembre

Costa de Marfil vs. Suiza

Brasil vs. Honduras

México vs. República de Corea

Haití vs. Egipto

Alemania vs. Colombia

Inglaterra vs. Venezuela

RPD de Corea vs. El Salvador

Indonesia vs. Zambia

Miércoles 5 de noviembre

Tayikistán vs. Chequia

Panamá vs. República de Irlanda

Paraguay vs. Uzbekistán

Austria vs. Arabia Saudita

Malí vs. Nueva Zelanda

EE. UU. vs. Burkina Faso

Francia vs. Chile

Canadá vs. Uganda

Jueves 6 de noviembre

Bolivia vs. Italia

Portugal vs. Marruecos

Japón vs. Nueva Caledonia

Argentina vs. Túnez

Fiyi vs. Bélgica

Emiratos Árabes Unidos vs. Croacia

Catar vs. Sudáfrica

Senegal vs. Costa Rica

Viernes 7 de noviembre

Inglaterra vs. Haití

El Salvador vs. Colombia

Alemania vs. RPD de Corea

Egipto vs. Venezuela

México vs. Costa de Marfil

Suiza vs. República de Corea

Brasil vs. Indonesia

Zambia vs. Honduras

Sábado 8 de noviembre

Chequia vs. Burkina Faso

Uganda vs. Chile

Malí vs. Austria

Francia vs. Canadá

EE. UU. vs. Tayikistán

Paraguay vs. Panamá

República de Irlanda vs. Uzbekistán

Arabia Saudita vs. Nueva Zelanda

Domingo 9 de noviembre

Fiyi vs. Argentina – 9:30 a. m.

Bélgica vs. Túnez

Portugal vs. Japón

Marruecos vs. Nueva Caledonia

Emiratos Árabes Unidos vs. Senegal

Croacia vs. Costa Rica

Bolivia vs. Catar

Italia vs. Sudáfrica

Lunes 10 de noviembre

Suiza vs. México

República de Corea vs. Costa de Marfil

El Salvador vs. Alemania

Colombia vs. RPD de Corea

Zambia vs. Brasil

Honduras vs. Indonesia

Egipto vs. Inglaterra

Venezuela vs. Haití

Martes 11 de noviembre

Uganda vs. Francia

Chile vs. Canadá

República de Irlanda vs. Paraguay

Uzbekistán vs. Panamá

Chequia vs. EE. UU.

Burkina Faso vs. Tayikistán

Arabia Saudita vs. Malí

Nueva Zelanda vs. Austria