Olimpia suma cuatro partidos sin ganar de los cuales tres han sido derrotas y un empate en la Liga Nacional de Honduras, lo que lo ha hecho perder terreno en la tabla de posiciones, pero también ha iniciado a generar crítica. Aunque esto no preocupa a Andy Najar, por que sigue viendo favorito a su equipo y también está tranquilo con su rendimiento.

Najar mencionó que sin el afán de menospreciar a los otro equipos, los leones siguen siendo favoritos, además, que en lo personal no pierde la calma y no se preocupa por las críticas que vengan, es algo que ya no le afecta, más con la experiencia que tiene de haber estado en el extranjero.

¿Olimpia sigue siendo favorito?

“Olimpia siempre es favorito y creo que los equipos siempre se preparan de la mejor manera para ganarle a Olimpia, no es menospreciar a los otros equipos, pero los equipos cuando juegan contra Olimpia juegan el partido del torneo, la mentalidad de los clubes es ganarle a Olimpia”

“Para mí en lo personal, he jugado en la MLS, en Europa, creo que aunque uno juegue en equipos pequeños la mentalidad debe ser siempre aspirar a ganar el título. Si lo ganó el Leicester City en la Premier League no sé por qué los equipos pequeños no aspiran a eso, creo que la mentalidad del jugador hondureño es lo que le hace falta”

¿Qué opina de las críticas recibidas?

“La gente siempre critica, siempre habla, cosas que a mí no me afectan, por eso he logrado todo lo que logré, no estoy preocupado por eso, sabemos que las cosas no se nos dieron como nosotros queríamos, esto es fútbol y se perdió”

¿Cómo ve el siguiente juego ante Victoria?

“Es un partido muy importante, esperamos sacar el resultado. El grupo tiene que ser consciente y uno como jugador tiene que ver en lo que está fallando, ser autocrítico uno mismo y tratar de corregir los errores y no cometerlos en los próximos partidos. Hay que enfocarnos y ponernos al cien”

Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.