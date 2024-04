Andy Najar criticó a la Liga Nacional de Honduras tras lo sucedido en el Olimpia vs Lobos

Andy Najar fue el encargado de hablar por Olimpia en conferencia de prensa, previo al partido de este fin de semana contra Victoria y en el que espera volver a la senda del triunfo luego de cuatro jornadas. El volante aprovechó para hablar de lo sucedido en el duelo de Lobos, el cual terminó antes de tiempo por un apagón.

Najar lanzó una fuerte crítica tras lo sucedido, lamentó que esto pase en el futbol de Honduras, pero no solo eso, también lo hizo con las condiciones que hay en la Liga Nacional, en especial con las canchas porque esto lo único que hace es perjudicar a la Selección Nacional cuando enfrente a rivales de primer nivel

¿Qué piensas de lo que está pasando en la Liga Nacional?

“Había visto en varias ocasiones que habían pasado tipos de cosas como las que sucedieron y bueno, uno como jugador, este es el trabajo de nosotros, creo que la Liga debe hacer mejor su trabajo porque este tipo de cosas no deberían de pasar”, arrancó diciendo.

“Si ven el partido, UPN no estaba jugando tan mal la verdad, llevaban bien la ventaja y pasó lo que pasó, pienso yo que no está correcto, tal vez hubiéramos empatado o quizás ellos hubieran ganado el partido sin necesidad de apagar las luces, porque eso fue lo que pasó, pero bueno, ya eso quedó atrás, es triste, pero nosotros como jugadores nos dedicamos a esto y esperamos que mejoren muchísimo en ese aspecto porque al final del día quien sale dañado es el fútbol y como dices tú, después nos exigen muchísimo en la Selección e imagínate que pasan este tipo de cosas que no deberían de pasar”, agregó.

Acerca de los aspectos a mejorar opinó: “Hay que mejorar las canchas muchísimo también. Imagínate cuando vamos a jugar a canchas como las de Estados Unidos, que son canchas rápidas como esta de acá (sede del Olimpia) que son mesitas de billar… La pelota va más rápida y uno tiene que pensar más rápido, en cambio aquí las canchas, das un pase y la pelota te llega cinco o seis segundos tarde, cuando en Estados Unidos en dos segundos la tenés”.

Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.