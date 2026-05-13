El entorno de Joel Campbell buscó acomodarlo en Sporting FC y desde la directiva aurinegra ya confirmaron la respuesta final de Andrés Carevic.

El mercado de fichajes no está siendo nada sencillo para Joel Campbell. Con su contrato finalizado y la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense renuente a renovarlo bajo sus condiciones actuales, el delantero se encuentra en la búsqueda de un equipo para disputar la próxima temporada, pero las opciones en la Primera División se agotan rápidamente.

En las últimas horas, José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting FC, confirmó en una entrevista con el canal Tigo Sports que el entorno del jugador se acercó al club aurinegro para ofrecer sus servicios.

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Andrés Carevic le cerró la puerta a Joel Campbell

La propuesta no prosperó, ya que el cuerpo técnico comandado por el argentino Andrés Carevic, viejo conocido de la afición manuda, no dudó en bajarle el pulgar a la operación.

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“Me contactaron para ver si existía la posibilidad de que Joel fuera parte de Sporting. Esto fue varias semanas atrás, pero desde un inicio, conversando con el cuerpo técnico, porque al final esta debe ser una decisión en conjunto, definitivamente no. Con Joel no, ni siquiera conversé con él. Tengo una gran amistad con Joel, fuimos compañeros y es una gran persona, pero al día de hoy no. De aquí en adelante tampoco pienso que sea, de momento no“, sentenció Cubero, cerrando las puertas de La Argentina al ex Arsenal.

Una última esperanza en La Catedral

El panorama se vuelve cada vez más complejo para el atacante de 33 años. Teniendo en cuenta que Deportivo Saprissa y Herediano también le han cerrado las puertas de manera categórica, el mercado de equipos tradicionales y con capacidad económica en Costa Rica se ha reducido a prácticamente cero.

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A estas alturas, la única esperanza de Campbell para mantenerse en un club de alto perfil parece recaer en el propio banquillo manudo. Su permanencia dependerá de que el próximo técnico de Alajuelense —el cual aún no se ha definido— decida que el jugador puede serle útil en su esquema y pida a la Junta Directiva su continuidad dentro del equipo.

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Sin embargo, para que este salvavidas sea viable, la renovación seguramente tendría que darse acompañada de una reducción salarial significativa en comparación con su contrato anterior.

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En síntesis

José Miguel Cubero reveló que le ofrecieron al jugador hace varias semanas, pero tras consultarlo con Andrés Carevic, la decisión conjunta fue un “no” definitivo.

Con el rechazo previo de Saprissa y Herediano, el ex Arsenal se queda sin alternativas de peso en el fútbol nacional.

La única vía para que Campbell no se quede sin equipo de primer nivel es que el futuro estratega de Alajuelense solicite retenerlo.