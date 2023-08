Amado Guevara dio a conocer que volverá a los banquillos, de manera sorpresiva será con el Carolina Core FC de la MLS Next Pro y como asistente técnico, luego que se informara que tuvo opciones de estar en la Selección de Honduras y también el deseo de los aficionados que se hiciera cargo de Motagua.

“La verdad que de parte de los federativos no he tenido ninguna comunicación, quien sí lo hizo fue el profe Rueda, justamente hace unas semanas, le dije que ya tenía este compromiso, él lo entendió, me apoyó y yo en lo personal estoy contento pensando en lo que viene. Desde que salí del proceso con el profesor Pinto no volví a ser contactado por Fenafuth“, dijo Guevara sobre su opción de retornar a la H.

Además, también indicó que hará si en algún momento se contactan con él David Suazo o Maynor Figueroa, quienes son asistente de Rueda: “Me imagino que cada uno tiene sus tareas, si alguno necesita algo de donde esté yo no necesitan ni permiso, mi apoyo lo tienen”.

En lo que respecta a Motagua comentó: “Está bien dirigido, hablar de ello ahora no es un tema, cada uno tiene su rumbo. ¿A futuro? Puede que esté ocupado (risa), mejor disfrutar el ahora, Ninrod tiene mi apoyo porque es muy bueno y ahora mi proyecto es otro, hay mucho trabajo que hacer”,

“Es un privilegio para mí, soy el primer hondureño en entrar a este círculo, yo he sido asistente con Pinto y luego me tocó dirigir, ahora que me tocó retomar la carrera debo seguir creciendo y esa es la idea. Quiero abrir puertas para que más adelante otros entrenadores hondureños puedan venir”, finalizó.