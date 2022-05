Victoria se ganó los focos ayer luego de hacer una publicación con la foto de Amado Guevara, dando a entender que el futbolista tomaría el mando del equipo luego de la salida de Salomón Nazar, por lo que los rumores e ilusión de los aficionados no se hizo esperar de ver al Lobo en el banquillo para la siguiente temporada.

Pero Guevara, quien actualmente es comentarista en Diario Diez, se encargó de romper el silencio y hablar sobre los rumores que se formaron con respecto a dicha publicación, afirmando que por el momento todavía no ha tenido contacto con el equipo y que el tuit de los jaibaleños lo tomó más como un saludo que una proposición.

“La verdad es que tuve muchos mensajes durante toda la mañana por el saludo que me hizo página del Victoria. No sé cómo lo interpretaron, pero yo así lo tomé, como un saludo de parte de ellos. Yo la verdad es que no he tenido ninguna comunicación con nadie de la dirigencia del Victoria, sí de otros equipos, inclusive de otros países, pero de ellos no”, dijo Guevara

Acerca de que existan posibilidades de volver a Honduras y de tomar a uno de los equipos de la Liga Nacional no dudó en comentar y con bastante ilusión dijo: “Claro, me gustaría regresar a mi país a dirigir, siempre y cuando sea una propuesta concreta de un buen proyecto donde podamos trabajar tranquilo”.

Amado Guevara no entrena desde el 2019, cuando tuvo un efímero paso por la Selección de Puerto Rico, previamente estuvo en el banquillo de Honduras, cuando fue asistente de Jorge Luis Pinto en el camino hacía Rusia 2018 donde no se logró el objetivo.