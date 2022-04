Honduras sigue en el ojo del huracán luego de su fracaso en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde terminó último y sin conocer un triunfo. Ahora el que se unió a las críticas fue la leyenda Amado Guevara,que no escondió su consternación y manifestó que esta es la realidad, que no se puede caer más bajo con lo hecho en el último proceso.

“Es triste, lamentable y en lo personal como capitán de tanto tiempo tuve la esperanza de cerrar con un triunfo, uno tan siquiera, pero nos vamos con las manos vacías y algo que no se a repetir. No creo que se llegue a algo más bajo que esto. Ojalá que esto sirva para meditar, recapacitar y que las decisiones que se tomen sean las adecuadas”, dijo Guevara a Diario Diez.

Acerca de su análisis sobre el desempeño de la H comentó: “Nunca había visto algo igual en una eliminatoria como la que Honduras nos hace. En 14 partidos fueron 10 derrotas, un funcionamiento en toda la eliminatoria que no se supo qué jugó Honduras, qué quería. Son tantos los argumentos y sí definitivamente se cierra este siglo, ya no tengo sinónimos de la tristeza, no sé qué decir”.

“Desde que tengo conocimiento, no me acuerdo de este tipo de cosas. Si no se toman las decisiones adecuadas nos vamos a ir más abajo. Hoy, quiero recordarles que no hicimos cuadrangular como en otras eliminatorias y que eran bravas, pero el ranking FIFA nos clasifica y estamos entre los ocho mejores, pero quedamos a 6 puntos del penúltimo lugar y 24 del primero”, agregó.

Por último, el Lobo también se mostró frustrado y resignado por la actualidad por la que pasa el futbol catracho. “Lastimosamente esta es la realidad y por donde queramos verla y hay que preocuparnos, sino vamos a llegar más bajo, la cosa no es fácil y hay que trabajar”.