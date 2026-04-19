Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Alberth Elis sufre inesperada noticia antes del mercado de fichajes, mientras su futuro sigue en el aire

"La Pantera" está en busca de un nuevo equipo de cara a la siguiente temporada, pero ahora sufrió un giro radical que marca el mercado de fichajes.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Alberth Elis de 30 años es agente libre y puede negociar con cualquier club de cara a la siguiente temporada. Foto: Marítimo.
Alberth Elis de 30 años es agente libre y puede negociar con cualquier club de cara a la siguiente temporada. Foto: Marítimo.

Alberth Elis sigue entrenando individualmente con el objetivo de llegar bien a la pretemporada con cualquiera que sea el club que lo fiche de cara al mercado de fichajes que iniciaría en junio de 2026.

“La Pantera” continúa siendo agente libre tras haber rescindido su contrato con el Marítimo de la segunda división de Portugal, club en el que no logró ganar protagonismo tras su paso por Olimpia.

El hijo de mundialista hondureño que brilla en el Barcelona y que pone en alerta a Francis Hernández

ver también

El hijo de mundialista hondureño que brilla en el Barcelona y que pone en alerta a Francis Hernández

Se devalúa en el mercado

Ahora, Elis enfrenta las consecuencias de sus decisiones, y las mismas ya se reflejan en el precio en el mercado de fichajes, según la última revisión realizada el 9 de abril por el portal Transfermarkt.

En ese sentido, Elis sufrió la devaluación de 50 mil euros en su ficha, cuyo costo era de 350 mil euros y ahora es de 300 mil, según precisa el sitio especializado en tasar a los futbolistas.

En una reciente entrevista con Deportes TVC, el delantero catracho admitió que no ha sostenido pláticas con ningún club, pero aclaró que Olimpia siempre ocupará la primera opción; aunque no descartó otras llamadas.

Publicidad
Keyrol Figueroa ilusiona a Honduras con lo que hizo en Liverpool un día después de la reunión clave con Francis Hernández

ver también

Keyrol Figueroa ilusiona a Honduras con lo que hizo en Liverpool un día después de la reunión clave con Francis Hernández

“Me toca esperar hasta junio para esperar un equipo. No he hablado con nadie de aquí de Honduras, me gustaría jugar aquí, al final lo que necesito es ritmo de juego”, dijo Elis en el programa “Con Pineda Chacón”.

De momento, el único club que Elis ha descartado como opción en Honduras es Motagua; a partir de ahí, aseguró que está abierto a negociar.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El hijo de mundialista hondureño que brilla en el Barcelona y que pone en alerta a Francis Hernández
Honduras

El hijo de mundialista hondureño que brilla en el Barcelona y que pone en alerta a Francis Hernández

Francis Hernández tiene la solución: Andy Najar recibe la petición más esperada de Honduras tras el Aztecazo
Honduras

Francis Hernández tiene la solución: Andy Najar recibe la petición más esperada de Honduras tras el Aztecazo

De Ghana a Honduras: la sorpresa que puede concretar Francis Hernández y que juega en este equipo
Honduras

De Ghana a Honduras: la sorpresa que puede concretar Francis Hernández y que juega en este equipo

Dos son del Barcelona: las joyas que Francis Hernández planea traer a la Selección de Honduras
Honduras

Dos son del Barcelona: las joyas que Francis Hernández planea traer a la Selección de Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo