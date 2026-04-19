Alberth Elis sufre inesperada noticia antes del mercado de fichajes, mientras su futuro sigue en el aire

Alberth Elis sigue entrenando individualmente con el objetivo de llegar bien a la pretemporada con cualquiera que sea el club que lo fiche de cara al mercado de fichajes que iniciaría en junio de 2026.

“La Pantera” continúa siendo agente libre tras haber rescindido su contrato con el Marítimo de la segunda división de Portugal, club en el que no logró ganar protagonismo tras su paso por Olimpia.

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Se devalúa en el mercado

Ahora, Elis enfrenta las consecuencias de sus decisiones, y las mismas ya se reflejan en el precio en el mercado de fichajes, según la última revisión realizada el 9 de abril por el portal Transfermarkt.

En ese sentido, Elis sufrió la devaluación de 50 mil euros en su ficha, cuyo costo era de 350 mil euros y ahora es de 300 mil, según precisa el sitio especializado en tasar a los futbolistas.

En una reciente entrevista con Deportes TVC, el delantero catracho admitió que no ha sostenido pláticas con ningún club, pero aclaró que Olimpia siempre ocupará la primera opción; aunque no descartó otras llamadas.

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“Me toca esperar hasta junio para esperar un equipo. No he hablado con nadie de aquí de Honduras, me gustaría jugar aquí, al final lo que necesito es ritmo de juego”, dijo Elis en el programa “Con Pineda Chacón”.

De momento, el único club que Elis ha descartado como opción en Honduras es Motagua; a partir de ahí, aseguró que está abierto a negociar.