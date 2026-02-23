Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Saprissa

Le duele a todo Saprissa: Geiner Segura revela una dura noticia que lo golpea en el momento menos querido

Después de los rumores de una posible salida, Segura comunicó una triste noticia que golpea a su familia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El asistente de Medford está muy golpeado.
© Eduardo RodríguezEl asistente de Medford está muy golpeado.

Este lunes fue un día movido para Geiner Segura después de la gran alegría que tuvo con la victoria del Deportivo Saprissa contra la Liga Deportiva Alajuelense. El asistente técnico de Hernán Medford recibió una triste noticia por parte de su familia.

Geiner Segura pierde a un familiar muy importante

En horas de la tarde, Segura comunicó el fallecimiento de su tío, Luis Mora Campos, a quien consideraba como un segundo padre: “¿Han tenido un tío al que quieren como un segundo papá? Me cuesta escribir… Pues mi tío Luis Mora Campos era ese tío para mí y hoy, muy temprano, partió de este plano y está gozando de la presencia de Dios. Que descanse en paz“.

Y reveló que hablaron de fútbol hasta lo último: “Duele mucho saber que ya no está físicamente. Voy a atesorar cada momento vivido con él; incluso, dos horas antes de su partida, estábamos hablando de fútbol. Me dijo que estaba feliz de verme en Saprissa y que venían grandes cosas, que me tenía en oración”.

“Gracias, Saprissa”: a Geiner Segura lo vinieron a buscar de Nicaragua, tomó una decisión y Hernán Medford ya lo sabe

ver también

“Gracias, Saprissa”: a Geiner Segura lo vinieron a buscar de Nicaragua, tomó una decisión y Hernán Medford ya lo sabe

Además, concluyó con un mensaje en el que se muestra orgulloso de haber sido su sobrino: “Fue un honor ser su sobrino; estoy orgulloso del hombre que fue: trabajador, humilde, luchador, un señor de familia, todo un ejemplo para mí. Pido oraciones y fortaleza para su esposa, Lidia Quesada; sus hijos y el resto de mis familiares, que lo vamos a extrañar”.

Justo le llega a Geiner Segura esta noticia en un momento en el que estaba disfrutando de lo que fue el triunfo contra la Liga. El asistente de los morados se encuentra muy golpeado tras perder a uno de sus familiares más queridos.

Por otra parte, Segura confirmó este lunes que permanecerá en el conjunto tibaseño a pesar de la propuesta que recibió desde el Managua FC. Tuvo la oportunidad de volver a ser director técnico, pero la rechazó debido a que está muy agradecido con Saprissa.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Desde España lo confirman: Honduras recibe noticia que estaban esperando para el nuevo entrenador
Honduras

Desde España lo confirman: Honduras recibe noticia que estaban esperando para el nuevo entrenador

Golpe a Municipal: Fedefut le da la noticia que no quería escuchar para el Clásico 336
Guatemala

Golpe a Municipal: Fedefut le da la noticia que no quería escuchar para el Clásico 336

Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica
Costa Rica

Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica

Ganó 3 Champions League junto a Keylor Navas, Europa lo rechazó y ahora piensa en retirarse
Fútbol Internacional

Ganó 3 Champions League junto a Keylor Navas, Europa lo rechazó y ahora piensa en retirarse

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo