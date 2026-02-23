Le duele a todo Saprissa: Geiner Segura revela una dura noticia que lo golpea en el momento menos querido

Este lunes fue un día movido para Geiner Segura después de la gran alegría que tuvo con la victoria del Deportivo Saprissa contra la Liga Deportiva Alajuelense. El asistente técnico de Hernán Medford recibió una triste noticia por parte de su familia.

Geiner Segura pierde a un familiar muy importante

En horas de la tarde, Segura comunicó el fallecimiento de su tío, Luis Mora Campos, a quien consideraba como un segundo padre: “¿Han tenido un tío al que quieren como un segundo papá? Me cuesta escribir… Pues mi tío Luis Mora Campos era ese tío para mí y hoy, muy temprano, partió de este plano y está gozando de la presencia de Dios. Que descanse en paz“.

Y reveló que hablaron de fútbol hasta lo último: “Duele mucho saber que ya no está físicamente. Voy a atesorar cada momento vivido con él; incluso, dos horas antes de su partida, estábamos hablando de fútbol. Me dijo que estaba feliz de verme en Saprissa y que venían grandes cosas, que me tenía en oración”.

Además, concluyó con un mensaje en el que se muestra orgulloso de haber sido su sobrino: “Fue un honor ser su sobrino; estoy orgulloso del hombre que fue: trabajador, humilde, luchador, un señor de familia, todo un ejemplo para mí. Pido oraciones y fortaleza para su esposa, Lidia Quesada; sus hijos y el resto de mis familiares, que lo vamos a extrañar”.

Justo le llega a Geiner Segura esta noticia en un momento en el que estaba disfrutando de lo que fue el triunfo contra la Liga. El asistente de los morados se encuentra muy golpeado tras perder a uno de sus familiares más queridos.

Por otra parte, Segura confirmó este lunes que permanecerá en el conjunto tibaseño a pesar de la propuesta que recibió desde el Managua FC. Tuvo la oportunidad de volver a ser director técnico, pero la rechazó debido a que está muy agradecido con Saprissa.

