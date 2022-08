Real España se convirtió en uno de los clasificados a los octavos de final de la Liga Concacaf 2022, luego de dejar en el camino a Real Estelí de Nicaragua, serie que no fue para nada fácil según comentóHéctor Vargas, quien habló sobre la forma en que se defendió el rival y que trajo complicaciones para superar la serie.

“Sin ninguna duda, los equipos ticos han sido campeones de este torneo y son juntos a los hondureños que han disputado las finales. Ahora pensamos en Motagua. Superamos este escollo, iremos paso a paso. Después tendremos tiempo de pensar en lo que viene y sacar la mayor ventaja de local para consolidar la eliminatoria en Costa Rica”, dijo Vargas sobre el duelo ante los pinoleros.

“Fue muy parecido a lo que pasó en Estelí. Allá tuvimos varias opciones en el segundo tiempo que no las pudimos concretar, pero se sentían cómodos con su césped sintético, y aquí les pasó factura el defenderse tan atrás. Si bien, anotamos solo tres goles, pudimos hacer más. El a pesar de su juventud tapó increíblemente muchas pelotas que pudieron haber sido goles. Propusimos, intentamos y no es fácil jugar contra un equipo que se defiende con tanta gente atrás", agregó.

Acerca de las complicaciones que hubo comentó: "Sabíamos el antecedente (eliminaron) que tenían ante Real España y Motagua, a Marathón le ganaron 2-0 en Estelí y los llevaron hasta los penales. Es un equipo que se ha acostumbrado a jugar esta clase de torneos y se pone difícil. Nosotros propusimos en los partidos y trajimos la recompensa”.

“En el torneo estamos diferentes en la preparación física. Sufrí muchas lesiones en la recta final del torneo pasado porque no conocía lo que habían trabajado los entrenadores anteriores hasta la quinta fecha y no nos alcanzó para la final. Pero ahora se ve diferente, se tiene la dinámica que necesito y quiero. No tengo dudas que si esta vez llegamos a la final, el resultado será diferente”, finalizó.