El Torneo Apertura 2021 de Honduras finalmente conoció a sus equipos semifinalistas, siendo el último en confirmar su pase Olimpia, que tuvo que remontar en la serie para imponerse 3-1 en el global a Marathon, rival que fue complicado segúnPedro Troglio que tuvo que hacer algunos cambios y ahora espera una llave complicada versus Vida.

“Tenemos que seguir generando lo que hicimos hoy a partir del minuto 25 del primer tiempo cuando empezamos a conectar. Claramente venimos luchando estos seis meses cambiando un módulo de juego porque antes teníamos jugadores de una cualidad del mediocampo que era presionar alto y salir rápido”, dijo Troglio en conferencia de prensa.

Acerca de porqué hoy se cambió el estilo de juego y la irregularidad que se ha tenido en el campeonato comentó: "Nosotros siempre queremos jugar así (con intensidad y propuesta ofensiva) pero no es fácil jugar así porque los equipos nos juegan distintos, juegan con mucha gente atrás y nos cuesta encontrar espacio para poder llegar con peligro”.

Troglio también habló sobre la serie que se viene ante Vida: “Es uno de los equipos más en forma del campeonato, porque juega muy bien, con muy buenos jugadores. Me parece que no es lo aconsejable (llegar sin ritmo) porque no sé si es una ventaja terminar primero y te conviene mejor jugar para estar en actividad. Pero es un equipo muy complicado con jugadores que están en un gran momento y va ser difícil”.

Los Leones Blancos llegaron a la instancia final tras finalizar tercero en la tabla de posiciones, esto le hizo jugar el repechaje ante Marathón, el cual lograron superar, pero ahora enfrentarán al segundo que fue Vida y que tendrá la ventaja de jugar de local el encuentro de vuelta de las semifinales.