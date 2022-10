Kevin López no está teniendo el presente esperado en Comunicaciones FC. Su fichaje generó expectativas con base en el rendimiento que venía ofreciendo con Motagua y, ciertamente, tuvo buenas actuaciones. Sin embargo, no volvió a sumar minutos desde el empate 2-2 con Antigua GFC de la 10ª jornada.

En dicho compromiso, López protagonizó un fuerte entredicho con Jorge Aparicio en el banquillo, ante el cual tuvieron separarlos sus compañeros. Aunque la otra razón de su ausencia en los compromisos frente a Malacateco, Guastatoya, Xinabajul, Mixco y Xelajú MC habría sido una pubalgia.

Con esto en la balanza, y tomando en cuenta que la entidad Crema no se ha reunido ni con él ni con su representante por la renovación de su contrato que vence el 30 de diciembre, el Choloma podría partir hacia otras latitudes. Según LaPrensa, tiene un acuerdo con un club de la MLS, aunque los rumores también sitúan su futuro en el Ciclón.

"No sabemos nada de la actualidad de Kevin López, pero él sabe que esta es su casa y que tiene las puertas abiertas del Motagua por si quiere regresar", le confirmó un dirigente del club a Diario Diez. También, aseguró que no han charlado sobre el posible regreso del futbolista con el técnico, Hernán Medina, quien es el encargado de dar el visto bueno o no.

López tuvo un rol importante para Comunicaciones en la consecución del Torneo Clausura. Y si bien en el presente Apertura no ha tenido la misma trascendencia, el equipo lidera la clasificación con 26 puntos. Según le confió a TVC, ya está listo para jugar, por lo que su regreso a la convocatoria depende de Willy Coito Olivera. Eso sí, sería un retorno especial, pues se daría en el clásico nacional con CSD Municipal.