El ex delantero de Motagua, ahora en Nantong Zhiyun de China, no le cerró las puertas a un posible desembarco en el conjunto Albo a futuro.

Rubilio Castillo continuará su carrera en el fútbol chino. Luego de estar seis meses alejado de la actividad profesional por el castigo que le impuso la FIFA, el ex Fútbol Club Motagua se convirtió en nuevo jugador del Nantong Zhiyun de la Primera División.

El delantero de 31 años regresó al club con el que inició su rally judicial, pues lo demandó por haber incumplido su contrato el 29 de diciembre del 2018 y luego logró que rescindiera su vínculo con el Deportivo Pasto de Colombia, en donde Castillo no llegó a debutar.

En concreto, 'Rubigol' tenía un precontrato de trabajo de dos años con el Nantong. Pero se marchó al no pasar las pruebas y negarse a rehacerlas —según él, no firmó porque no cumplieron con sus condiciones—. Así fue como terminó jugando en Saprissa (Costa Rica), Tondela (Portugal) y Royal Pari (Bolivia).

Castillo demandó a la institución china, pero esta respondió con una contrademanda (en ambos casos exigiendo dinero de por medio). El caso llegó a la FIFA y al TAS, que terminó dándole la razón al club. Y no fue hasta hace poco que se resolvió con un litigio entre el jugador y la entidad de la Liga Primera, tras el cual pudo firmar allí por un año.

Rubilio Castillo sí jugaría en Olimpia

El máximo goleador de la historia de Motagua le contó al podcast "Cállate los Ojos" cuál fue el costo de este parate: "Perdí mucho en lo económico y deportivo, uno trabaja y sin salario cómo haces. Hemos sido personas pensantes que sabemos administrar el dinero. Si esto me pasa unos años atrás estaría al borde del retiro", aseguró.

A raíz de esta vivencia, Castillo aseguró que no descarta fichar por Olimpia en el futuro: "Yo siempre digo que no le cierro las puertas a ningún equipo, nuestro profesión es corta y no nos podemos dar ese lujo. La situación que vivimos es difícil, yo siempre le daré la primera opción a Motagua. Estoy abierto a poder negociar con otros".