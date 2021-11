CF Montreal y la Selección de Honduras recibieron una gran noticia hace unos días y fue el alta médica que tuvo el delantero Romell Quioto, quien luego de varias semanas de estar fuera de las canchas volvió a los entrenos y hoy se confirmó que estará disponible para el partido de las 17:30 horas contra Houston Dynamo de la Major League Soccer.

Quioto quien hace más de un mes sufrió una lesión muscular en un partido de su club contra Atlanta United, lo obligó a estar de baja, incluso eso le perjudicó para los juegos de la eliminatoria mundialista con Honduras, en donde tuvo que ver desde las gradas los malos resultados de su país y que luego ocasionaron la destitución de Fabián Coito.

Hasta el momento, el entrenador del equipo, Wilfried Nancy, no quiso confirmar o descartar que Quioto vaya a ser titular en el duelo de hoy, que será trascendental para poder clasificar a los PlayOffs, pero seguramente iniciará el encuentro desde el banquillo para no arriesgarlo y así no volverlo a perder.

Los canadienses siguen en la lucha por estar en la pelea por el título, pero para so deben ganar hoy por un marcador abultado, además, de ganar el próximo domingo a Orlando City, aunque depende que New York Red Bull no gane y tampoco el DC United, es por eso que es fundamental el regreso de su goleador Romell Quioto.

Por otra parte, con lo que respecta a la Selección de Honduras, se espera que Romell Quioto llegue al país el próximo domingo para poder unirse al microciclo de trabajo que ya inició Hernán Darío Gómez para los siguientes encuentros de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.