Este 2021 fue un gran año en lo individual para Romell Quioto. El delantero hondureño no venía teniendo un buen año en lo colectivo, Montreal Impact no pudo llegar a los playoffs de la MLS y Honduras está último en el octogonal de las Eliminatorias Concacaf, pero eso no impidió que se destacara en sus equipos.

En la final de hoy ante el Toronto FC por el Campeonato Canadiense, el legionario anotó el único tanto del partido que sirvió para consagrarse campeón. Es el noveno tanto que marca en 20 partidos logrando un gran promedio. Con la camiseta de la Bicolor hizo uno en 4 duelos jugados.

Para lograr el título de hoy, Romell Quioto marcó un golazo que demuestra que se encuentra en uno de sus mejores momentos de su carrera. El atacante recibió el balón por el borde izquierdo del área y, sin frenarla, terminó inventando una vaselina que se metió por encima de la cabeza del guardameta rival.

+ Golazo de Quioto

Tremendo tanto de Romell que se sigue destacando como el mejor futbolista del Montreal Impact y que consiguió su primer título con el conjunto canadiense. Gran manera de dejar atrás la mala temporada que tuvieron en la MLS y soñar con poder pelear en los puestos de arriba en la próxima temporada.