Julio César Rambo De León es una voz autorizada del futbol de Honduras, esta vez nuevamente dio su opinión y lo hizo de manera contundente. Arremetió contra sus críticos en un video y habló de las deficiencias que hay en su país, así como la filosofía de los entrenadores que hora solo se enfocan en hacer correr a los jugadores y no en fabricar jugadas.

“Es una vergüenza ver el fútbol hondureño, primera división y segunda división, créanme que es una vergüenza total, y el caso de uno pues, ustedes saben lo que dicen de uno, por máximo que uno quiera hacer las cosas diferentes, hacer el fútbol diferente, agradable, determinante, no, no está bien. No está bien porque uno no tira patadas, uno no corre como loco, uno no deja la pelota atrás, entonces hay mucho técnico picapiedra así como dirigentes picapiedras, que piensan que solo es correr, correr como pendejo”, dijo.

“El jugador parece caballo corriendo por aquí, por allá, conceptos básicos no los tienen, hay muchos jugadores de segunda como de primera división que tienen 22, 23 y 24 años, Dios santo, nulos, nulos, nulos y cuando los llaman a la Selección no pueden dar ni dos pases”, agregó

Además mandó un mensaje a los que critican: “Tuvieron tantos partidos en estos momentos, ustedes jóvenes y no tan jóvenes también, y no pueden hacer una pared ni una pinche sincronización y quieren venir a hablar de fútbol ustedes cuando no han salido ni a Guatemala cabrones, eso va para muchos, que hablan demasiada caca, así de claros”.

“Así que cállese la boca mejor, dejen de hablar pendejadas y dedíquese a entrenar mejor, sea en la academia, sea en equipos semiprofesionales, enseñen al jugador a que pueda parar una pelota y que piense en el aire, hasta en el aire se puede hacer una pared, así que levanta la cabeza, sino que hasta que la para después quiere pensar, adiós, te moriste, nunca vas a llegar al fútbol europeo”, finalizó.