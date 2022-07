Rambo De León responde a los que lo critican por no retirarse

El hondureño Julio César Rambo De León se resiste al retiro, luego que hace unos días fuera anunciado como nuevo jugador del Atlético Junior Del Negrito, por lo que las críticas no tardaron en llegar por varios sectores del balompié de su país,por lo que fiel a su estilo el centrocampista no dudó en responder de manera tajante.

De León ha dado a conocer en varias ocasiones que sus intenciones eran continuar jugando, por lo menos un año más luego que en su último club el San Juan tuviera problemas con el entrenador José Alvarado, que no lo tomó en cuenta, por lo que existía la incertidumbre sobre su continuidad y esta semana confirmó su futuro futbolístico.

Aunque esto tomó por sorpresa tanto a aficionados como los medios de comunicación, porque sumará su club 25 en su carrera y las críticas comenzaron a llegar porque consideran que ya no está para jugar, por lo que este contestó de manera contundente: “No se enojen panzones, tengo las energías de un búfalo”.

“Aquí estamos metiéndole duro, gimnasio y entrenamiento; 42 añitos, pero solo es la edad, porque físicamente como que tuviera 25, o capaz menos. Tengo más energías que un búfalo carajo”, fueron las palabras del futbolista en un video publicado por él, incluso también comparó su carrera con la del japonés Kazuyoshi Miura que tiene 55 años.

“Solo somos dos en el mundo, un japonés (Kazuyoshi Miura) y yo de ahí no hay otro que tenga la edad de nosotros que pasa de los 40, así que no se enojen panzones, sobre todo esos feos, que no se enojen. Los que somos guapitos y estamos bien físicamente estamos ufff, sabroso papi”, finalizó.