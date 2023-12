Honduras de a poco está intentando resurgir en la región con un buen nivel futbolístico. La reciente eliminación en la Liga de Naciones de Concacaf a manos de la selección mexicana fue un ejemplo de crecimiento.

Sin embargo, es evidente que aún está lejos de los destacados conjuntos que representaron a los fanáticos hondureños. Un reconocido emblema en esas instancias fue Julio César de León, quien confirmó su partido de despedida de la actividad.

Rambo se mostró emotivo en una entrevista con Diez: “Nosotros crecimos bajo precarias situaciones, donde teníamos que pedir jalón para ir a los entrenamientos, y lo que logramos con el poquito apoyo es de admirar. Quiero despedirme de la mejor manera y decir ‘lo logré’.”

El futuro proyectado por De León

La confirmación de su retiro del profesionalismo se dio en una conferencia de prensa donde quedó asentado que el partido se jugará el 14 de diciembre de este año, pero aún quedan algunos detalles extras por confirmar.

De León tuvo en mente su pasado por la selección con un recuerdo grato sobre su trayectoria deportiva, al mismo tiempo que dejó muy en evidencia cuál planea que sea su futuro en el deporte que lo hizo conocido.

En la actualidad, se encuentra trabajando en las fuerzas básicas en Puerto Cortés, algo que hace con mucha satisfacción: “Amo entrenar niños, amo verlos, hago que se diviertan y vivan lo que nosotros vivíamos de niños.”

Encuesta ¿Es Julio César de León el máximo ídolo de la Selección de Honduras en su historia? ¿Es Julio César de León el máximo ídolo de la Selección de Honduras en su historia? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Me quiero marchar para Italia porque pienso sacar mi curso de entrenador allá y la gente me decía que me fuera a hacer mi juego de despedida allá a Reggio Calabria, que son miles de personas que me esperan para poderme hacer un partido como ellos dicen que me merezco.”