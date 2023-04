Julio César Rambo de León anunció esta semana su retiro definitivo del futbol, luego que brindara una entrevista a Diario Diez y en la que también trató varios temas, entre esos la actualidad del futbol de Honduras, en el que no dudó en decir que los responsables son los dirigentes.

“Si no te apoyas de exjugadores con experiencia no vamos a tener ese progreso, acá varios federativos quieren que uno inicie desde cursos D y C, en otros países los jugadores que han jugado durante 15 y 20 años ya les dan sus títulos, pero aquí en Honduras no, aquí esperan que uno sea entrenador de acá a 10 años y entonces ¿qué carajos vamos a hacer?”, dijo.

Sobre quiénes son los responsables de este mal momento afirmó: “Los federativos, así de claro. Los dirigentes tienen que aplicar sellos en la cabeza que sin los exjugadores que tienen ahora en Honduras, que son muchos, no vamos a salir adelante. Sin los buenos consejos de la gente sabía que sabe de futbol”.

“Ellos son empresarios, son políticos, yo temas de esos los desconozco, pero si me pego a ellos algo voy a aprender, igual ellos, si se pegan a nosotros algo van a aprender, si vos te apegas al sabio, sabiduría vas a agarrar, pero si te arrimas al ignorante y al bruto, bruto vas a hacer e ignorante te vas a quedar, la vida es así. Los federativos se tienen que acerca más a uno”, finalizó.

De León siempre que tiene la oportunidad no duda en señalar las cosas malas que se están haciendo en el deporte catracho, ahora que está retirado no dudó en dar su punto de vista.