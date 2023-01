Club Deportivo Olimpia tiene por delante un primer semestre de 2023 súmamente exigente. No sólo buscará revalidar su título de campeón en el Torneo Clausura, sino que también anhela dar un golpe de efecto en la Concachampions. Sin embargo, podrían perder a algunos elementos que no han tenido mucho rodaje en la campaña pasada.

Carlos Montalván, director deportivo de Lobos UPNFM, le confirmó a Diario Diez que quieren llevarse a préstamo a tres futbolistas Melenudos: Josman Figueroa, Diego Reyes y Jorge Benguché. La institución capitalina está al tanto de esto, al igual que Pedro Troglio. Aunque el entrenador argentino aprobó únicamente la salida de dos de ellos.

"Benguché nunca estuvo en ninguna lista de posibles transferencias ni préstamos, no hay ni intención de prestarlo", fue la tajante respuesta de Troglio ante la consulta del mismo medio. Y añadió: "Los únicos dos jugadores que pedí que los presten para su crecimiento son André Orellana (cedido a Marathón) y Josman. Reyes si quiere estar con nosotros será bienvenido".

Josman Figueroa

El extremo de 20 años es del gusto de Troglio, quien prefiere que sume más minutos para crecer: "Josman es un jugador espectacular, que le ha tocado jugar como suplente y nunca ha podido afianzarse con la gente. Pero para mí es un jugador de gran nivel que terminará siendo muy importante para el fútbol hondureño. Necesita jugar para que vean realmente lo que vale", le dijo a Diez.

Diego Reyes

No es un secreto que el argentino confía en Reyes. De hecho, él mismo pidió la renovación del atacante de 32 años. Empero, está dispuesto a dejarlo ir en busca de minutos: "Diego es un jugador muy importante dentro del plantel, no solo por lo futbolístico sino por lo humano, así que está en él si quiere quedarse. Y si quiere irse a préstamo porque quiere jugar, yo lo voy a dar sin ningún problema", afirmó el ex San Lorenzo.