Muy buenas noticias llegan para el fútbol de la región; este jueves, Concacaf dio a conocer el detalle de los días, horas y fechas para los juegos de Liga de Campeones de Concacaf en su fase de Octavos de Final.

Según el ente organizador, los duelos de ida se llevarán a cabo entre el 7 y el 9 de marzo, mientras que los de vuelta tienen programadas su fechas entre del 14 y e 16 de marzo, series que definirán quienes avanzan a la siguiente ronda.

Centroamérica presente

Los emparejamientos de esta primera etapa se determinaron mediante sorteo llevado a cabo el pasado 8 de noviembre y entre los duelos que llaman la atenció en el área centroamericana está el de Alajuelense vs Los Ángeles FC, Alianza FC vs Philadelphia Union, Tauro FC vs León de México, Olimpia vs Atlas, Vancouver Whitecaps vs RCD España de Honduras y Motagua contra Pachuca.

El calendario quedó de la siguiente manera:

Octavos de final - Partidos de ida

Martes, 7 de marzo de 2023

Violette AC (HAI) v Austin FC (USA) - Estadio Cibao FC, Santiago, República Dominicana, 18:00 (19:00)

Alianza FC (SLV) v Philadelphia Union (USA) - Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador, 20:00 (19:00)

Tigres UANL (MEX) v Orlando City SC (USA) - Estadio Universitario, Monterrey, México, 22:00 (21:00)

Miércoles, 8 de marzo de 2023

Tauro FC (PAN) v Club León (MEX) - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá, 18:00 (18:00)

CD Olimpia (HON) v Atlas FC (MEX) - Por confirmar, 20:00 (19:00)

Vancouver Whitecaps FC (CAN) v RCD España (HON) - BC Place Stadium, Vancouver, Canadá, 22:00 (19:00)

Jueves, 9 de marzo de 2023

FC Motagua (HON) v Club Pachuca (MEX) - Por confirmar, 20:00 (19:00)

LD Alajuelense (CRC) v Los Angeles FC (USA) - Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica, 22:00 (21:00)

Octavos de final - Partidos de vuelta

Martes, 14 de marzo de 2023

Austin FC (USA) v Violette AC (HAI) - Q2 Stadium, Austin, TX, USA, 20:00 (19:00)

Philadelphia Union (USA) v Alianza FC (SLV) - Subaru Park, Chester, PA, USA, 20:00 (20:00)

Atlas FC (MEX) v CD Olimpia (HON) - Estadio Jalisco, Guadalajara, México, 22:15 (20:15)

Miércoles, 15 de marzo de 2023

RCD España (HON) v Vancouver Whitecaps FC (CAN) - Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras, 18:00 (16:00)

Orlando City SC (USA) v Tigres UANL (MEX) - Exploria Stadium, Orlando, FL, USA, 20:15 (20:15)

Los Angeles FC (USA) v LD Alajuelense (CRC) - Banc of California Stadium, Los Angeles, CA, USA, 22:30 (19:30)

Jueves, 16 de marzo de 2023