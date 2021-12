A Motagua todavía le falta definir la vuelta de las semifinales del Apertura 2021 y de la final de la Liga Concacaf. Pese a eso, las Águilas Azules ya están perdiendo jugadores por el mercado de pases. Hace horas se confirmó que Carlos Roberto Fernández no continuará en el 2022 y jugará en México.

Muma tiene todo arreglado para fichar con el Venados FC de la Segunda Divisón mexicano. Será la primera incursión del delantero hondureño en el fútbol azteca y la segunda como legionario, ya que, estuvo durante tres temporadas defendiendo los colores de Cerro Largo y Fenix de Uruguay.

El atacante deja Motagua debido a que busca sumar más minutos dentro del campo de juego. Su rendimiento en las últimas fechas no fue el mejor y perdió mucho lugar en la consideración de Diego Vázquez. Esto hace que no sea una baja tan sensible para las Águilas Azules, pero es la pérdida de una variante en el banquillo.

En esta temporada, Muma disputó 19 encuentros entre Liga Concacaf y Apertura 2021. Además, no pudo marcar ningún tanto y solo fue titular en tres ocasiones. Había llegado tras destacarse en Sudamérica por su gran velocidad, sin embargo no pudo acomodarse nunca al torneo hondureño.

Fernández llegará al Venados FC de México como agente libre y no dejará nada de dinero al conjunto catracho. Llega durante el draft de la Segunda División y con la mentalidad de poder pelear el torneo. Hay que resaltar que en el fútbol azteca no habrá ascensos por varios años y la situación es similar a la USL de Estados Unidos.