Motagua vs CD Victoria: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO la fecha 18 del Apertura 2022 de Honduras

Comienza la jornada 18 del Apertura 2022 de Honduras con un Motagua que buscará sumar los últimos 3 puntos en disputa de esta fase de clasificación ante CD Victoria, aunque la derrota sufrida ante el líder Olimpia deja un sabor agridulce para el Ciclón Azul en esta última fase del campeonato.

¿Podrán las águilas imponer su localía o serán los jaibos quienes se alcen con la victoria?

Motagua vs CD Victoria: fecha y hora del partido y dónde verlo

El partido entre Motagua y CD Victoria tendrá lugar en el Estadio Ceibeño JCI este sábado 19 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora local) y podrás seguir la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO, a través de la señal de Tigo Sports .

Motagua vs CD Victoria: ¿cómo llegan las águilas?

Uno de los equipos punteros del campeonato, como lo era Motagua, no viene en las mejores condiciones, acumulando empates y derrotas. Especialmente dura fue la goleada sufrida ante Olimpia por 4-0, lo cual no sólo fue una derrota simbólica, sino que también perdió el liderato ante su máximo rival y tiene un cierre de temporada que no es el más adecuado.

Motagua vs CD Victoria: ¿cómo llegan los jaibos?

CD Victoria ha tenido un buen final en la fase de clasificación, sumando 3 victorias consecutivas y quedando en el quinto lugar de la clasificación, por lo que espera sumar un nuevo triunfo ante las águilas en esta jornada.

Motagua vs CD Victoria: último partido entre ambos

En 37 partidos, Motagua se ha impuesto en 21 ocasiones, teniendo 7 empates y 9 derrotas ante CD Victoria. En su último enfrentamiento, las águilas vencieron por 2-1 con los goles de Hernández (1') y Moreira (90+4'), mientras que por los jaibos descontó Silva (81').