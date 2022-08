Siguen las repercusiones por la convocatoria de Francisco Martínez al microciclo de la selección de Honduras. El futbolista de 29 años pertenece al Pumas FC, equipo que acaba de ascender a la Segunda División de su país, y su llamado generó mucha polémica debido a que dejaron de lado a futbolistas de la Liga Mayor para llamarlo.

Michaell Chirinos, jugador de Olimpia y de la Bicolor, también opinó sobre el tema y reconoció que lo incomodó un poco el llamado. Diego Vázquez no lo llamó a él, quien tiene una basta experiencia en el combinado nacional, y si a un jugador que hasta hace algunos meses estaba dos categorías abajo.

‘‘No me quiero referir a ese tema. Ahorita las redes sociales están muy fuertes y lo importante para mí ahorita es demostrar en el campo. El llamado que lo aproveche él’’, comenzó declarando en el programa "Ante la Afición" de radio HRN. El jugador no quiso sumarse a la polémica, pero se notó su malestar.

Luego, Michaell Chirinos le envió un consejo a Francisco Martínez y utilizó una dura frase final: ‘‘Sí, claro, porque uno trabaja para eso y llegar a Primera es difícil, ya te imaginás ir a la Selección, pero que aproveche la oportunidad porque solo puede pasar una vez; le deseo lo mejor’’.

Para terminar, el futbolista de 27 años habló sobre lo que sintió al no ser convocado por Diego Vázquez para este microciclo de la Bicolor: "La ilusión siempre es representar bien a la Selección, dar el todo ahí, lastimosamente no me ha tocado, pero estoy trabajando para volver’’.