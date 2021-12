La Selección de Honduras no la pasó bien en este 2021, luego de no poder trascender en los torneos en los que participó, en los que no consiguió los objetivos que se había trazado, tanto en la Liga de Naciones, Copa Oro y en laEliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde prácticamente se quedó sin opciones de ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En Futbol Centroamérica nos toamos el tiempo para analizar lo que le viene al conjunto catracho en el 2022, en el que solamente le queda finalizar de manera decorosa su participación en el camino mundialista y prepararse para que el entrenador Hernán El Bolillo Gómez, comience a acoplarse a la Hde cara las siguientes competencias.

Honduras tendrá la oportunidad de comenzar su reconciliación con la afición en esta triple jornada de la Fecha FIFA, cuando el 27 de enero reciba la visita de Canadá, luego estará haciéndole los honores a su similar de El Salvador, con los que se intentará sumar puntos y luchar por salir del último lugar de la tabla de posiciones.

Los catrachos tienen opciones muy remotas de por lo menos meterse cuartos en la tabla y por ende en puestos de clasificación, para eso, Panamá o México tienen que perder sus encuentros restantes y los hondureños ganar todos los choques que le quedan, por lo que parece una misión imposible tomando en cuenta que aún no han triunfado.

Por último, Honduras también tendrá que aprovechar los encuentros amistosos que tenga para mejorar en el Ranking de la FIFA y también cuando inicie la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que intentará volver a estar entre los mejores cuatro.