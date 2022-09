Hernán Tota Medina se mostró cauteloso sobre lo que debe hacer Motagua para eliminar a Tauro, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Concacaf y en una serie que está empatada a cero goles. El argentino no quiso hablar de fracaso si en dado caso se elimina, solamente piensa en poder avanzar a la siguiente fase.

“Tenemos que saber manejar los 90 minutos que restan de compromiso de este partido, seguramente con la misma idea que hemos afrontado cada partido. A partir de ahí saber trabajar cada momento. Obviamente que venimos en busca de un resultado positivo que nos clasifique a la otra instancia y a partir de ahí, trabajarlo”, dijo Medina.

“A penas inicie el partido se verá si será disputado o intenso o si será un partido trabado. La verdad que uno trata de hacer que el partido vaya por un carril y luego son los futbolistas. Esperemos sea un partido abierto. Ambos equipos sabemos que si acertamos o cometemos un error puede que quedes adentro o afuera de esta llave, y seguramente a final del encuentro sabremos quién pase”, agregó.

Medina no quiso hablar de una posible eliminación y menos de un fracaso: “Todavía no hemos disputado los 90 minutos y estamos pensando en ganar esta serie. Hipotéticamente no puedo hablar ni responder. Hoy tengo que asumir la responsabilidad y somos conscientes de que se conseguirá un buen resultado”.

“Todos los partidos los tomamos como una final. En el torneo somos punteros invictos y eso a nosotros nos genera una situación. Aquí el que haga bien las cosas seguramente será el que esté en la otra instancia y eso hace que el planteamiento tenga un condimento extra”, finalizó.