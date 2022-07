El Apertura 2022 de la Liga Nacional de Honduras está cada vez más cerca de comenzar, por lo que los equipos buscan empezar a definir sus planteles de cara al mismo. Real España no está ajeno a ello, y se ha mostrado expectante por el futuro de un jugador en particular: el lateral derecho Kevin Álvarez.

Luego de su paso por el IFK Norrkoping de Suecia, el futbolista retornó a los catedráticos para realizar la puesta a punto, a la espera de poder retornar al viejo continente. "Aún no sé si voy a continuar, pero estoy entrenando con normalidad con ellos para ver qué pasa. Si me toca irme me quiero ir de buena manera y, si me toca quedarme, estar en las mejores condiciones. Mi prioridad en estos momentos es salir al extranjero", había manifestado semanas atrás en diálogo con Diario Diez.

Ahora el panorama pareciera haberse esclarecido. Según expresó Javier Delgado, director deportivo de los albinegros, el defensor cumplirá su contrato con el club y se mantendrá en el elenco catracho. "Kevin se queda con nosotros, tiene contrato hasta diciembre. Estaba esperando una posibilidad en el extranjero, pero no se concretó", manifestó.

Sumado a lo mencionado anteriormente, el dirigente también dio a conocer que la incursión de la maquina en este mercado de pases podría no estar acabado. "Cuidamos la plaza de extranjero por el tema de Buba López, ahora nos guardamos ese derecho hasta el cierre el 23 de agosto, si hay necesidad y tema de presupuesto", dijo.

Cabe destacar que Real España no solo deberá afrontar el Apertura 2022, sino también la Liga Concacaf 2022: por la Ronda Preliminar enfrentará al Real Estelí de Nicaragua el 28 de julio y el 4 de agosto.