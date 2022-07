Real España está teniendo un mercado de fichajes agitado, no tanto en las contrataciones, sino más bien en las renovaciones, primero es el caso ya conocido del portero Luis Buba López,de quien se desconoce su futuro, otro que se encuentra a punto de salir es Kevin Álvarez quien espera volver a jugar fuera del país.

Álvarez se encuentra entrenando con la máquina, pero en numerosas ocasiones ha dado a conocer que también está a la espera de cualquier propuesta que se le presente, específicamente del extranjero, porque su deseo es volver a jugar afuera del país, pero se encuentra tranquilo porque no vería con malos ojos quedarse.

“Aún no sé si voy a continuar, pero estoy entrenando con normalidad con ellos para ver qué pasa. Si me toca irme me quiero ir de buena manera y si me toca quedarme estar en las mejores condiciones. Mi prioridad en estos momentos es salir al extranjero. Aún los equipos no los sé porque es mi representante y la junta directiva que manejan esa situación”, dijo Álvarez a Diario Diez.

El volante también habló sobre la revancha personal debido a su efímero paso por el IFK Norrkoping de Suecia hace un año: “Creo que todo jugador tiene esa mentalidad de jugar en el exterior y con esa mentalidad vine a Honduras y creo que hice un buen torneo para merecerme esa oportunidad de volver afuera”,

“Todo el que trabaja al final tiene su recompensa y esa fue la mía. El buen trabajo que hice durante el campeonato fue notorio y espero seguir en esa brecha. Ahora tengo un problema en el tobillo derecho desde el viernes y estoy recuperándome”, finalizó.