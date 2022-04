Jorge Benguché no atraviesa un gran pasar en el fútbol uruguayo. Arribó en enero a Cerro Largo, equipo compite en la máxima divisional del mencionado país, y desde entonces aún no ha podido marcar goles para una escuadra que marcha anteúltima después de siete jornadas (la mitad del Clausura 2022).

Danielo Núñez, entrenador del club sudamericano, explicó en diálogo con Diario Diez de Honduras que el delantero no logra satisfacer las expectativas que se tenían sobre él. "Ha jugado la mayoría de los partidos y no hemos encontrado el rendimiento que esperábamos de él", manifestó.

"Nos habían indicado de que iba a ser un jugador de área, de buen juego aéreo, de gol. Hasta el momento no hemos podido encontrar esas características que teníamos sobre las referencia que nos habían llegado", añadió el estratega. Además, observó: "Principalmente le ha costado mucho la adaptación al fútbol uruguayo, y es unas de las complicaciones grandes que está teniendo en este momento".

Sin embargo, no es la única: "Lo vemos fuera de forma en la parte física y le cuestan los desplazamientos". "Lo hemos visto con sobrepeso (...). Hemos buscado la posibilidad de qué esté en manos de un nutricionista (...), ahora mismo está con 4-5 kilos por encima de su peso, y eso puede estar incidiendo en el rendimiento".

Ante este panorama, fue claro al señalar que van a "esperar si él pronto causa esa reacción que debe tener y mostrar lo que en principio creímos que nos podía dar", ya que "una vez llegado el mes de julio que se abra el mercado de pases, si determinada cantidad de jugadores no se adaptó o no nos dieron lo que esperábamos en materia de rendimiento, hay que traer nuevos futbolistas".

Finalmente, rescató una faceta positiva del centroamericano: "Lo que veo en los entrenamientos es a un jugador que no tiene problemas. Entrena bien, no es que no le gusta hacerlo, todo lo contrario. Es un profesional 100% en ese sentido".