Emilio Izaguirre fue uno de los jugadores que estuvo en las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, por lo que es una voz autorizada para hablar de la Selección de Honduras. El aún futbolista activo no se guardó nada y tiró con todo a la actualidad de la H, así como pedir cambios en las personas que están a cargo en la Fenafuth.

“Es muy triste. Yo estuve 14 años, tres eliminatorias y clasifiqué a dos Mundiales gracias a Dios y nunca viví esa situación en la Selección. Algo mal se está haciendo. Creo que se necesita la Federación y la Selección gente que ha sido exitosa en el fútbol. No por mí, sino exjugadores que sabemos lo que un chico necesita, el proceso que se necesita, eso ha sido el éxito de selecciones en Europa”, dijo Izaguirre.

Acerca de los cambios que le gustaría que se hicieran comentó: “Se necesita respetar los procesos, con gente de fútbol, no ejecutivos que vayan a manejar la selección sin saber de fútbol. Ninguna federación exitosa en el mundo se maneja así. Un ejemplo es que cuando llegué estaban exjugadores Tonín (Mendoza), Alfredo Hawit que saben como se maneja eso. No es por los que están, es porque en la Federación se necesita gente que sepa”

“En el ranking ahorita vamos a estar en el cien. Es algo triste estar en el último lugar, El Salvador está arriba de nosotros y nos pasa por encima, es un ridículo para Honduras lo que está viviendo. Me siento muy triste como hondureño, como aficionado. Mi deseo es que exjugadores y mundialistas, gente seria llegue a la Federación. Que la tome y se prepare bien para ayudar al país y al fútbol hondureño”, agregó.

Acerca de que sí le gustaría que el Bolillo siga al mando contestó: “Es una pregunta muy difícil. No puedo decir quien debe estar y quien no, yo digo gente de fútbol que conoce al jugador hondureño, lo que come, lo que necesita. Eso representa proceso de años y necesita gente que ha pasado por eso”.