El ex Olimpia llegó hace más de un mes al conjunto tesalónico y, pese a ser convocado en dos oportunidades, aún no sumó minutos.

La última vez que Edwin Rodríguez tuvo actividad fue el 8 de septiembre, en la goleada 4-0 del CD Olimpia ante Diriangén por el juego de ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf. Días después, firmó un contrato de doce meses con el Aris Salónica de su compatriota, Luis Palma, y se convirtió en el cuarto futbolista catracho en la Superliga de Grecia.

Desde entones, el volante de la Selección Nacional de Honduras no piso el césped en ninguna ocasión, despertando múltiples rumores acerca de su situación. Sin embargo, estos se aclararon recientemente, cuando ElOnce.hn dialogó con el periodista griego Georgios Sideridis, quien cubre la actualidad del Aris y en su momento adelantó el fichaje de Rodríguez.

"Hola y gracias por contactarme. Edwin seguramente hará su debut en los próximos partidos, el problema es que no es un jugador comunal, ya que es de Honduras y no de Europa. Aris tiene cinco jugadores no comunales, que es el límite para un equipo griego. Debutará, como te mencioné, en los próximos partidos", confirmó Sideridis.

Buenas noticias para Edwin Rodríguez

Además, aclaró que el club está buscándole una solución al caso y que deberá esperar. Aunque en las últimas horas dio una noticia que ilusiona a la afición hondureña: "Después de que Luis Palma recibiera una tarjeta roja en el último partido de Aris (1-0 ante Panathinaikos), se espera que Edwin Rodríguez esté en el equipo para el próximo partido del equipo griego en casa contra OFI".

Aris Salónica marcha sexto en esta temporada 2022-23 y recibirá a OFI Creta este domingo 30 de octubre, a partir de las 12:30 p.m. de Honduras. En caso de tener minutos por primera vez, Rodríguez buscará aprovechar la chance e impresionar al polémico técnico inglés, Alan Pardew, con el fin de que los griegos ejerzan la opción de compra de su ficha.