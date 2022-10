La Selección de Honduras finalizará la actividad de este año con amistosos ante Qatar y Arabia Saudita, con los que Diego Vásquez no podrá tener a todos sus elementos, pero a pesar de ello será un paso para continuar su proceso, en el que pide paciencia de cara al objetivo que es estar en la próxima Copa del Mundo del 2026.

“El objetivo es el próximo Mundial, eso seguro, trabajamos en esa meta. Creo que estamos bastante bien, cuando agarramos la Selección Nacional hacía 30 meses que no se ganaba un partido y de cinco ganamos tres y uno no lo podés contar por las condiciones y el otro ante Argentina. Hemos tenido eficacia”, dijo Vásquez a Diario Diez.

“Siempre hay cosas que mejorar, me preocupa, nada, me ocupa en estar atento, tomar buenas decisiones, que no se nos escape nada, ver la mayor cantidad de partidos y aprovechar el tiempo que es muy poco. Ahora solo vamos a tener dos entrenamientos; habíamos pedido que se suspendiera la fecha y no se pudo. No hay tiempo para trabajar, pero para eso sirvieron los microciclos”, agregó.

Acerca de lo que se debe mejorar comentó: “En eso estamos, estamos en ese proceso, tratamos de cambiar muchas cosas, como en todo cuando está algo muy mal, es como un enfermo donde primero tenés que sentarte en la cama, después poner un piecieto, luego pararse y no ir a correr una maratón de golpe. Hay que tener paciencia, venimos de un proceso sumamente negativo y hay que dar pequeños pacitos y creo que lo estamos haciendo”.

“Tenemos que pelear. En la última eliminatoria te da un parámetro, ya nosotros venimos de ganarle a Canadá, a Curazao que no es un tema menor, se le ganó a Guatemala que no teníamos 11 años sin hacerlo, se jugó contra Argentina que es positivo”, finalizó acerca de los avances que se han tenido.