La Selección de Honduras cayó goleada 3-0 en su visita a Estados Unidos por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, partido que quedará marcado por el frío extremo que hubo en la ciudad de Minnesota y que causó que varios futbolistas catrachos terminarán con hipotermia y otras complicaciones según lo afirmó el entrenador Hernán Darío Gómez.

“Es difícil, muy complicado. El fútbol no es para sufrirlo, tengo en el camerino con todos los muchachos con malestar, hay jugadores con suero. No puedo hacer análisis de los muchachos en este tipo de ambiente y clima de partido”, fueron las palabras que dio el Bolillo Gómez con una evidente molestia y preocupación tras finalizar el encuentro.

“En esta eliminatoria Estados Unidos si tiene una diferencia importante, pero jugar así no sirve. No es un espectáculo de fútbol, no es normal. En esta situación no soy capaz de hacer un análisis de los jugadores. No soy capaz de hacerlo”, agregó el colombiano que un día antes también había ejercido una crítica sobre las condiciones en las que se iba a jugar.

El Bolillo también habló sobre la situación deportiva por la que se está pasando: “Yo sé que ha sido difícil para mí, es la primera vez que vivo esta situación, pero ya tengo cariño por la “H”, soy un hombre con sentido de pertenencia y de retos. Donde he ido es a resolver problemas, este está más difícil, pero no me arrepiento. Yo quiero estar y trabajar para el 2026, pero el tiempo es el que nos va nos ayudar a salir de esto”

“Yo llegué y cogí una herencia, estaba última, casi eliminada. Estamos haciendo averiguaciones, formando, nos queda difícil, pero no soy de entregar las cosas fáciles, pero si está complicado y en esa herencia estoy tratado de buscar lo mejor. Hay que seguir trabajando y luchando, esto no puede durar siempre, solo lo quita el tiempo”, finalizó.