La Selección de Estados Unidos consiguió la victoria como local (3-0) ante Honduras en la jornada 11 de las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final. Los protagonistas de los goles fueron Weston McKennie, Walker Zimmerman y Christian Pulisic. Con este resultado los estadounidenses se mantienen en el segundo lugar en la tabla de clasificación y están cercas de conseguir su boleto al Mundial de Qatar 2022. Recordemos que los catrachos llegaron a este compromiso ya eliminados, pero esta vez se llevaron más que una derrota.

En el fútbol jugar de local es tener una pequeña ventaja: tu país, tu cancha, tu gente. Siempre es un factor que te va a sumar durante el compromiso. Sin embargo, en esta oportunidad, gran parte de Estados Unidos se encuentra viviendo unas temperaturas muy frías, casi imposible de soportar y mucho más si se está expuesto al aire libre. Esto al parecer no le ha importado mucho a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, ya que incluso dichas temperaturas llegaron a bajar a -24 grados durante el partido ante Honduras.

Hondureños afectados por el frío

Después de que terminara el primer tiempo, dos jugadores de la Selección de Honduras no regresaron para el complemento. A pesar de que no trascendieron los nombres de los jugadores afectados, el entrenador Hernán Gómez tuvo que realizar tres modificaciones. Salieron el arquero Luis López, el mediocampista Diego Rodríguez y el delantero Romell Quioto. Hasta los momentos no se ha entregado mayor información sobre el estado actual de los futbolistas.

Por estas complicaciones climáticas, hubo muchas quejas en la previa del encuentro. Incluso, la Federación de Fútbol de Estados Unidos indicó que cuando las temperaturas alcanzan los -24 grados, se ingresa a una zona muy peligrosa llamada "nivel de alerta negro". Y es una advertencia para cancelar todas las actividades al aire libre por las enfermedades que puedan causar si las personas se exponen a este frío.