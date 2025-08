“No es fuerte”: lo que Motagua nunca esperó de Independiente La Chorrera luego de vencerlo en la Copa Centroamericana

Independiente La Chorrera salió golpeado de Honduras luego de perder 2-1 ante Motagua en la jornada 2 de la Copa Centroamericana.

Franklin Narváez, técnico delequipo de Panamá, alió a dar la cara, pero dijo varias cosas que el Ciclón no esperaba, la primera es que no era un equipo en la actualidad.

Lo que Motagua no quería oír de Independiente

“Viste el primer tiempo, ¿considera que es un rival fuerte? Si me preguntas de historia, lo reconozco, pero si me decís hoy por hoy no es así. Nosotros haremos lo nuestro en casa y después veremos lo que pasa”, dijo Narváez.

Rodrigo Gómez y Maicol Cabrera dieron la victoria al Motagua que sufrió en los minutos en el estadio Nacional por el gol de Ángel Valverde hizo el descuento para la visita (2-1).

“Realmente venimos hacer un partido de puntos, no de aguantar por lo que conocíamos de Motagua. Tuvimos un gran primer tiempo, no fuimos efectivos”.

Y agregó: “No me sorprendió algún cambio en los jugadores porque ya los habíamos visto en los juegos pasados. Sabíamos lo que iba hacer el lateral izquierdo que agarraba para medio. La jugada del penal, estaba lejos, no puedo verla, pero se demoró bastante en pitarlo y me pareció raro. Nos equivocamos en una jugada y nos terminaron anotando el 2-0. Luego descontamos, pero no nos alcanzó”.

